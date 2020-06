Desempleo en EU baja a 13.3% en mayo; Trump celebra resultados

La tasa de desempleo en Estados Unidos registró una sorpresiva baja en mayo y cayó al 13.3%, desafiando las expectativas de los analistas en medio de la pandemia del coronavirus, para regocijo del presidente Donald Trump, que busca la reelección en noviembre.

El desempleo en Estados Unidos bajó a 13.3% en mayo desde un nivel de 14.7% en abril, después de que la economía creara 2.5 millones de puestos de trabajo.

"Esta mejora en el mercado laboral refleja una reanudación limitada de la actividad económica que había sido reducida en marzo y en abril por la pandemia del coronavirus y los esfuerzos por contenerla", indicó la Oficina de Estadísticas de Empleo.

Finanzas Más de 1.8 millones pidieron ayuda de desempleo la semana pasada en EU

Estas cifras superan las previsiones más optimistas de los analistas, que proyectaban que la tasa de desempleo podía subir hasta el 20%, con una pérdida de 8 millones de empleos.

Esta cifra evocaba las peores etapas de la Gran Depresión del siglo pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un tuit dándose crédito por el positivo reporte de empleo del país, que mostró que la tasa de desempleo nacional se redujo en mayo, y posteriormente anunció que daría una rueda de prensa a las 9:00 horas local.

"Realmente un Gran Reporte de Empleo. ¡Muy bien, presidente Trump (es broma, pero en serio)!", escribió Trump pocos minutos después de la publicación del informe.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

En los intercambios electrónicos previos a la apertura, la Bolsa de Nueva York también celebró los datos con un alza del Dow Jones Industrial Average, que hacia las 7:40 GMT ganaba 2.6%.