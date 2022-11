No hay otra opción, dice Elon Musk sobre despidos masivos en Twitter

“No hay otra opción”, señaló Elon Musk sobre el despido de aproximadamente el 50% de sus 7 mil 500 empleados de Twitter en el mundo, una semana después que la adquirió, al afirmar que la empresa está perdiendo más de cuatro millones de dólares por día.

A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, el hombre más rico del planeta precisó, además, que a los despedidos “se les ofrecieron tres meses de indemnización, que es un 50% más de lo requerido legalmente”.

Este viernes, los empleados de la firma fueron llamados a quedarse en casa a la espera de la ronda de despidos, en el marco de la reestructuración de la compañía lanzada por Musk.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

La compañía del pajarito azul comunicó a cada empleado su decisión a través de un correo electrónico y anunció el cierre temporal de oficinas.

"Como fuera anunciado hoy más temprano, Twitter reduce sus efectivos para ayudar a mejorar la salud de la empresa. Estas decisiones nunca son fáciles y es con pena que le escribimos para informarle que su puesto en Twitter se ve afectado. Hoy (viernes) es su último día de trabajo", indica uno de los correos enviados a los empleados al que ha tenido acceso la AFP.

Los trabajadores se vienen preparando para la reducción de la plantilla desde que Musk completó la semana pasada la adquisición de la compañía por 44 mil millones de dólares y rápidamente se dispuso a disolver su junta directiva y a despedir a su director ejecutivo y altos gerentes.

Para financiar la compra de Twitter, Musk endeudó fuertemente a la compañía cuya salud financiera ya es frágil tras registrar pérdidas significativas en los dos primeros trimestres del año.

Musk, también dueño de Tesla y SpaceX, tomó préstamos por valor de 13 mil millones de dólares, que tendrán que ser devueltos por Twitter y no por él.

También vendió alrededor de 15 mil 500 millones de dólares de sus acciones en Tesla en dos oportunidades, en abril y agosto, y respaldó préstamos por 12 mil 500 millones con sus títulos del fabricante de autos.

Hoy, Musk culpó de la caída de los ingresos de Twitter a "un grupo de activistas que presionaron a los anunciantes a pesar de que nada cambió con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas".

"¡Es realmente una tontería! Están tratando de destruir la libertad de expresión en Estados Unidos", agregó.

Los avisos publicitarios son la principal fuente de ingresos de Twitter y Musk ha tratado de calmar los ánimos asegurando que la plataforma no se convertirá en un "infierno para todos".

Pero grandes empresas, como General Motors y Volkswagen, suspendieron su publicidad en Twitter tras la venta.

