Director de Pemex rechaza adeudo por 150 mdp a empresas de Tabasco

Villahermosa, Tabasco.- Como tendenciosa y maliciosa calificó el director de general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, la versión de que la empresa petrolera le adeuda más de 150 millones de pesos a empresas de Tabasco, como lo informó el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, José Luis Zúñiga Lozano.

Romero Oropeza fue cuestionado sobre diversos temas, tal como el reclamo de los empresarios tabasqueño por el adeudo de más de 150 millones de pesos de proveeduría, lo que ha generado el cierre y paro de operaciones de diversas firmas.

"Tendría que saber quiénes son las 150 empresas", señaló el funcionario, al tiempo de apuntar que no cree que se trate de 150 empresas, de las cuales algunas podrían estar subcontratadas.

En este sentido, calificó como “tendencioso y muy malicioso” el manejo que se le da a la información referente a este tema.

Afirmó que se han tenido reuniones con algunas empresas para preguntarles “dónde les duele, cuánto se les debe y lo hemos venido haciendo”.

Normalmente nos reunimos con asociaciones de empresarios. Les ofrecemos puertas abiertas.Octavio Romero Oropeza

Sin explicar cuándo serán liquidados las adeudos, sólo comentó que “estamos haciendo un esfuerzo por regularizar, porque antes se debían facturas de hace un año; la idea es que Pemex pueda pagar el día del vencimiento de sus facturas”.

Cabe destacar que el pasado jueves, el líder de la Coparmex en Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano, refirió que ante la falta de liquidez, más de 20 empresas han tenido que parar operaciones o prefieren ya no seguir trabajándole a Pemex.

"Pemex le debe a muchísimos empresarios tabasqueños, esto es un llamado a decirle a nuestro director de Pemex, que es tabasqueño: No podemos seguir siendo la empresa pequeña que financia a Pemex tres, cuatro, cinco y hasta seis meses para pagar un contrato y una obra; no puede ser que la empresa pequeña sea la que financia a la empresa grande, por contratos que pueden ir desde un millón hasta 100 millones de pesos. Pemex tarda en pagarte hasta seis o siete meses; eso no puede ser posible, si se quiere desarrollar al empresario local, tiene que haber pagos puntuales, incluso anticipo de las obras; existe un adeudo bastante grande y no hay para cuándo pagarlo", asentó el líder patronal.

Dice que no va a Sener en sustitución de Rocío Nahle

Referente a las versiones que señalan que lo ven en la Secretaría de Energía, el funcionario federal expresó: “No sé de dónde salió, pero te puedo decir que no es así”.

El funcionario federal, quien encabezó hoy en Tabasco una rueda de prensa en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo 2022, aseguró: “Esa no me la sabia... a veces salen cosas”.