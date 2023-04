El primer banco digital que nació para el celular

Hacer banca cien por ciento digital, sin tanta burocracia y de manera divertida son las tres principales características que Manuel Rivero, director general de Hey Banco, quiere mostrarle a los mexicanos con una institución financiera al alcance de un dispositivo móvil.

Aunque parezca una tarea sencilla de lograr, considerando que 88.2 millones de mexicanos tienen un teléfono celular, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el principal reto es fomentar una confianza en la banca digital y educación financiera entre la población.

“Hoy tenemos 1.2 millones de seguidores en todas nuestras redes, no hay banco que tenga eso. El involucramiento de las redes es parte de la estrategia de comunicación para embonar con las necesidades que tienen nuestros clientes, con la forma en la que ellos quieren ser servidos”, comentó Rivero a El Sol de México.

Hey Banco nació hace cinco años en el seno de Banregio Grupo Financiero, una institución financiera con casi tres décadas de existencia y más de 150 sucursales a nivel nacional.

Desde el corazón de Monterrey, Nuevo León, la institución surgió como el primer banco digital en el país con el propósito de ofrecer servicios financieros a la población general de una manera práctica y sin tanta documentación, todo al alcance de un celular.

La institución está por llegar al millón de usuarios

Al día de hoy, Hey Banco ofrece diversos productos de ahorro e inversión, terminales de pago, al igual que tarjetas de crédito y esquemas gratuitos de educación financiera. Además, afina los detalles para brindar hipotecas y financiamientos automotrices.

Desde la perspectiva de Rivero, el éxito de Hey Banco se debe en parte a la estrategia de comunicación, pero también a que las buenas obras de la institución se han compartido “de boca en boca”.

Lo anterior, puesto que en 2020, sin una sucursal física en México, Hey Banco logró sumar cerca de nueve mil clientes semanales. Ahora, tres años después, la institución está por llegar al millón de usuarios.

“El hecho de ser un banco digital tiene ciertas limitantes, por ejemplo, en poder interactuar con tus clientes. No queremos seguir abonando a lo pretencioso de lo que es la banca, queremos que los clientes se sientan tranquilos de tener una conversación mucho más amena y cercana”, agregó el director general de Hey Banco.





Una revolución financiera en marcha

La tecnología ha transformado la forma en que las personas manejan su dinero y México no es la excepción. Con el avance de la era digital, la banca en línea y los servicios financieros digitales se han vuelto cada vez más populares, dando lugar a una revolución financiera.

Uno de los principales detonantes de la banca digital en México ha sido el crecimiento del acceso a internet y la penetración de teléfonos inteligentes en los últimos años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Inegi.

Actualmente se estima que hay más de 80 millones de mexicanos que tienen acceso a internet, lo que representa más del 72 por ciento de la población.

Este aumento en la conectividad ha llevado al surgimiento de una serie de bancos digitales en México, al igual que ha propiciado la llegada de instituciones de tecnología financiera (fintech) con diversos productos.

De esta manera, actualmente existen otros tres bancos que ya anunciaron su entrada al mundo virtual. Uno de ellos es Santander México, que está en espera de tener el visto bueno de las autoridades para lanzar Openbank, un banco digital que ya opera en países como España, Alemania y Argentina.

La institución surgió como el primer banco digital en el país con el propósito de ofrecer servicios financieros de una manera práctica y sin tanta documentación | Cortesía: Hey Banco

También está Bineo, de Grupo Financiero Banorte, y que tendrá un abanico de productos como créditos automotrices, hipotecas, depósitos y eventualmente hasta seguros; se espera que dicha institución ya se encuentre en operaciones para finales de 2023.

Además, el año pasado Afirme Grupo Financiero anunció el lanzamiento de su banco digital Billú, el cual planea tener incursiones en el metatarso a través de NFT y otros productos.

Esta última institución también permitirá la apertura de cuentas bancarias, contratación de créditos y seguros, así como pagos de servicios, envíos de remesas, transferencias, y pagos con Cobro Digital (CoDi).

“La banca digital también ha demostrado ser una alternativa asequible para muchas personas en México. Algunos bancos digitales no cobran comisiones por la apertura o mantenimiento de cuentas, y ofrecen tasas de interés competitivas en depósitos a plazo fijo o inversiones”, mencionó Elena Madrigal, analista financiera independiente.

Para la experta, uno de los mayores beneficios de la banca digital es la comodidad que ofrece a los usuarios, puesto que los clientes pueden realizar transacciones bancarias desde la comodidad de su hogar o cualquier lugar, siempre y cuando se tenga acceso a internet.

Por otro lado, destacó que la gran mayoría de los bancos digitales y fintech que operan en el país ofrecen aplicaciones móviles intuitivas y fáciles de usar, lo que permite a los usuarios administrar sus finanzas de manera rápida y sencilla.

“Esto ha permitido que personas con bajos ingresos, o que no cumplen con los requisitos de los bancos tradicionales, puedan acceder a servicios financieros básicos y mejorar su inclusión financiera”, precisó Madrigal.



El modelo a seguir



En medio de esta revolución financiera, Hey Banco es el modelo a seguir al ser la primera institución digital que nació en el país.

“(Me siento) realmente presionado, porque realmente todavía no terminamos de pulir la experiencia como la pensamos. No queremos quedarle mal a los clientes, eso es lo que realmente nos quita el sueño, lo que buscamos es que la oferta cada vez sea más valiosa”, reconoció Manuel Rivero.

Precisamente esta responsabilidad de ser el primer banco digital en el país, lo ha llevado a replantearse la manera de enseñarle a la gente que los productos financieros no son tan malos como parecen ser.

En ese sentido, Rivero destacó que se ha hecho un gran esfuerzo para incursionar programas de educación financiera a través de la aplicación digital de Hey Banco, al igual que en las redes sociales mediante videos, encuestas y actividades en donde la gente puede obtener recompensas.

Estas activaciones van desde enseñarle a las personas como usar una tarjeta de crédito, de qué manera llevar un control de gastos, así como cuáles son las tendencias y novedades en el sector financiero mexicano.

“(Buscamos) que la gente pueda tener todas las bondades que brinda la tecnología. Todas esas actividades que realmente abonan a que la experiencia sea mucho más valiosa y que sin duda es positivo; que puedas obtener una tarjeta o abrir una cuenta a las tres de la mañana es muy cómodo”, precisó Rivero.

¿Las sucursales están en peligro de extinción?

El cambio en el comportamiento de los consumidores ha llevado a que los bancos revalúen su estrategia de negocio, considerando el uso que tendrá una sucursal física en medio del mundo digital.

Para directivos de bancos como Banorte o Santander, estos puntos presenciales serán un complemento para la gente que quiera realizar algún servicio bancario, pero también para aquellas personas que aún no entran a la transformación tecnológica.

Recientemente, Hey Banco abrió una tienda en la Ciudad de México para que sus usuarios puedan comprar mercancía de la institución, obtener una tarjeta de crédito o débito personalizada, entre otro tipo de actividades.

Manuel Rivero precisó que si bien no se tratará de una sucursal bancaria tradicional, en donde la gente pueda acudir a un cajero o hacer algún trámite en especial, las personas podrán recibir orientación y emitir alguna recomendación de servicio.

“Pensamos en un espacio donde realmente pudiéramos tener la suficiente comodidad para poder llegar a recibir estos comentarios, que realmente son muy importantes para nosotros y así seguir construyendo una mejor experiencia”.

“Nuestro negocio son las aspiraciones de nuestros clientes, porque si tú no aspiras a comprarte una casa o automóvil, y hasta abrir un negocio, pues yo no presto. No te voy a decir que tengas que deber, y si vas a deber, ojalá que sea para algo productivo”, concluyó el director general de Hey Banco.