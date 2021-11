Empresarios piden a gobiernos de Norte América certeza para la inversión

Los inversionistas y empresarios de México, Estados Unidos y Canadá pidieron a los tres gobiernos de Norteamérica garantizar ambientes de inversión abiertos y transparentes, a fin de incrementar la competitividad y el potencial económico como región.

➡️ AMLO, Biden y Trudeau planean reunión presencial

El llamado de las cúpulas empresariales más grandes en México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Estados Unidos, la US Chamber of Commerce, y Canadá, la Canadian Chamber of Commerce, surge antes de la Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte, que se realizará el 18 de noviembre próximo en Washington, DC.

El empresariado norteamericano advirtió que un ambiente de inversión en deterioro en cualquiera de los tres países de la región daña la economía, la seguridad y el potencial de crecimiento de América del Norte, lo cual añadieron, mina la capacidad del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) como un instrumento de certidumbre legal.

Política AMLO, Biden y Trudeau se reunirán el 18 de noviembre en Washington

"Los retos relacionados con el comercio mundial y la pandemia han traído consigo una oportunidad sin precedentes para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte. Sin embargo, como inversionistas, es nuestra responsabilidad recordar a los gobiernos que ese potencial no se materializaría en países que no aseguren certidumbre para los negocios y apego a las buenas prácticas globales de gobernanza en áreas como la regulación, los permisos, la recaudación y las compras gubernamentales", señalaron las cámaras empresariales en los tres países.

En su posicionamiento público, la iniciativa privada norteamericana advirtió que los sectores privados de Estados Unidos y de Canadá "están muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia privada en el sector energético", pues registran intentos desde el Gobierno de México por favorecer a empresas del Estado sobre privados que ofrecen energías renovables para generar electricidad.

"Los intentos por favorecer empresas del Estado en detrimento de proveedores de energías renovables minan la certidumbre de inversiones y auguran mayores costos así como menores oportunidades para los trabajadores de nuestros países", manifestaron.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Igualmente, señalaron la preocupación del capital privado de Canadá y de México ante las interpretaciones de las reglas de origen del T-MEC por parte de Estados Unidos, ya que observaron que estos criterios "representan riesgos para nuestras cadenas integradas de suministro".