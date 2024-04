En Debate | Reforma de pensiones

LUISA MARÍA ALCALDE, secretaria de Gobernación

“Esta reforma de pensiones es la más importantes que envió el Ejecutivo, porque tiene que ver con revertir los daños y los efectos de la reforma neoliberales que muchos conocemos que llevaron a que un trabajador en lugar de jubilarse con el 90 por ciento se están jubilando con el 30 por ciento. Con ella se garantiza a todos los trabajadores que se puedan jubilar con el 100 por ciento de su salario, hasta aquellos que ganan el salario promedio, y sí vemos muy buen ánimo…”

MARKO CORTÉS, líder del PAN

“Hago un llamado de alerta a todos los trabajadores de México, por el robo que está haciendo el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, ante los ojos de los trabajadores producto de los esfuerzos de toda su vida. El gobierno quiere adueñarse de las Afores que están en instituciones bancarias para administrarlos ellos. Este es un gobierno que destruye y despilfarra”.

IGNACIO MIER, diputado de Morena

“Lo que se aprobó es un fondo noble, generoso y solidario, que no compromete los recursos de los trabajadores ni al sistema que regula las afores. El Fondo de Pensiones para el Bienestar solo le da cumplimiento a lo establecido en las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit de que las cuentas inactivas, después de 10 años, pasen a formar parte del fondo que está constituido por otras fuentes de financiamiento. Es un fondo compensatorio, complementario, solidario, que no afecta recursos fiscales comprometidos, que no afecta los derechos de los trabajadores y no toca la afores, las afores no se tocan.”

VALERIA MOY, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad

““Hay dos cosas que me preocupan, me parece que vamos a revolver recursos privados con los del Estado, eso no me parece bien, esa parte me parece confiscatoria. La segunda parte es que no está bien hecho, hay muchas cosas huecas, como el que no tenemos un estimado actuarial de cuánto va a costar esto en el largo plazo”.

IVONNE CISNEROS LUJÁN, diputada por Morena

“Para evitar desinformación sobre el tema, les decimos que la propuesta no contempla los fondos de trabajadores activos, además de que garantiza la imprescriptibilidad del derecho a que todas las personas que pudiesen detectar que tienen una cuenta y que no sabía que la tenía, o sus personas beneficiarias, puedan reclamar en cualquier momento dichos fondos

ALEJANDRA MACÍAS, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

“De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones, el gasto presupuestal en este rubro se elevaría de 5.8 por ciento del PIB actualmente a 7.8 por ciento para 2030. El acelerado aumento de compromisos de gasto en pensiones puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y el financiamiento de otros derechos como la salud y educación”.

PATRICIA TERRAZAS BACA, diputada por el PAN

“El dictamen busca crear con estos recursos privados una bolsa general a al que la Secretaría de Hacienda le va a meter mano de manera discrecional. Señaló que la reforma solo busca engañar a las personas con la promesa de una pensión del 100 por ciento de su salario, lo cual no es posible debido a que la bolsa estará subordinada a la existencia de recursos”.

TERESO MEDINA, diputado del PRI

“Existen dudas y confusiones en torno a la iniciativa de pensiones. Si bien estamos a favor de medidas que beneficien a los trabajadores, no permitiremos que consideraciones partidistas afecten el progreso y el crecimiento del país. Proponemos la realización de un parlamento abierto para analizar a fondo la propuesta y garantizar una discusión transparente y participativa.”

LILIA AGUILAR GIL, diputada por el PT

“Este fondo complementará los montos de las pensiones que resulten insuficientes, sin afectar las pensiones de los trabajadores en activo ni convirtiendo fondos privados en públicos. Dicho fondo asegurará una jubilación digna para todos los trabajadores.”