En Debate | ¿Usar bitcoin o no?

Nayib Bukele



Presidente de El Salvador

“La moneda digital ya es de circulación oficial en el país, ayudará a contrarrestar la baja penetración bancaria de El Salvador y reducirá el costo del envío de remesas. Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’. Tienen que aceptarlo por ley. Esta ley dará residencia permanente a cualquier persona que invierta tres bitcoins en El Salvador. Innovadores, inversionistas, emprendedores, bitcoineros que quieran comprarse una casita de vacaciones o vivir a la orilla de la playa".

Gerry Rice

Portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI)

“La adopción de bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso, por lo que estamos siguiendo de cerca los desarrollos y continuaremos nuestra consulta con las autoridades”.

Óscar Picardo

Académico salvadoreño

“Estoy entusiasmado con el potencial del bitcoin para brindar a los salvadoreños pobres una alternativa a los bancos, aunque el experimento en El Zonte es demasiado limitado para darle confianza sobre si pudiera funcionar a nivel nacional. Puede verse como un espejismo. La brecha digital es enorme, el acceso a internet es limitado para muchas familias de escasos recursos y hay otras prioridades y otras necesidades”.

Blanca Ponce

Vendedora informal salvadoreña

“No acepto bitcoins porque no gano suficiente dinero para un teléfono inteligente o un plan de datos de internet. Hay que tener un capital para invertir en bitcoin y para mí que soy pequeña, que empiezo con el negocio, se me hace bien difícil poner lo poquito que gano, invertirlo en algo y no saber si va a crecer”.

Siobhan Morden

Directora de Estrategia en Amherst Pierpont

“Los planes para bitcoin bajo un régimen cada vez más autocrático probablemente sólo agravarán las preocupaciones sobre la corrupción, el lavado de dinero y la independencia de las agencias reguladoras”.





Marc Van der Chijs

Bitcoiner influyente

“Es una magnífica noticia. Implica que ya no habrá impuestos sobre las plusvalías en otros países. La razón es que al convertir BTC en una moneda extranjera oficial, no se pagaría ganancias de capital en otras monedas.”

Luis Membreño

Economista

“La ley incentivará el movimiento de capital golondrino, dinero que entra a la economía por un corto tiempo sólo para cambiar sus bitcoins por dólares”.

Blockstream

Empresa de desarrollo de Bitcoin

“Estamos trabajando en un plan de infraestructura satelital para ayudar a los salvadoreños de las áreas rurales a conectarse a internet y a usar BTC”.

Ricardo Castañeda

Economista

“La ley no debería entrar en vigencia en 90 días porque se requiere de más tiempo para explicar a la ciudadanía cómo funcionaría, cuáles serían los beneficios y qué implicaciones tendría. Antes se debería de contar con estudios técnicos que realmente permitan constatar que los beneficios van a ser mayores que los costos. Lastimosamente, como no habido una explicación clara o un documento que explique la forma de aplicación, no se puede ahondar mucho sobre el tema".