Exige Consar a Afores mayor información sobre inversiones

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) publicó una serie de modificaciones para los reportes que deberán entregar las Afores sobre sus inversiones y manejo de recursos.

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Consar justificó que estas acciones son para tener una mayor transparencia financiera y elementos para supervisar “adecuadamente” a las administradoras.

“Las presentes modificaciones no generan costos de cumplimiento a los particulares obligados, ya que no se generan obligaciones, sanciones, no se modifican o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento”, precisó el organismo.

Entre los acciones que deberán adoptar las Afores destaca el informar diariamente sobre la compra-venta de bonos, en donde se deberá detallar el costo de las transacciones, tipo de cambio pactado, intereses devengados, entre otros datos.

También habrá un “catálogo de inversiones” que contendrá:

nombre y número de fondos en los que están inscritos cada Afore

tipo de movimientos que realiza

en qué mercados y bajo qué moneda opera

los plazos en los que vencerán los bonos adquiridos.

La Consar detalló que toda la información deberá ser enviada a través de las redes privadas de las Afores, la cual será compartida en una hora y fecha en específico.

El archivo deberá ser encriptado, para mayor seguridad, y contar con una serie de referencias entre la administradora y el regulador para que pueda ser identificado de manera más inmediata.

A finales de junio, Julio César Cervantes, presidente de la Consar, dijo a El Sol de México que el organismo preparaba un par de modificaciones a los regímenes de inversiones de las Afores para beneficio de los usuarios.

Aseguró que estas adecuaciones van encaminadas a “preparar” el cambio que tendrán algunas Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (Siefores) en 2024, como parte de su migración generacional.

De igual forma, aseguró que los cambios se harán para “actualizar” el sistema de inversión conforme a diversas métricas internacionales.

Las disposiciones planteadas en el DOF de este viernes entrarán en vigor a partir del próximo lunes.