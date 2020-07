Fabio Covarrubias pelea su inversión en Lusad

Fabio Massimo Covarrubias Piffer, director general de L1bero Partners LP y Espiritu Santo Technologies LLC, peleará legalmente la devolución de 48 millones de dólares invertidos en Servicios Digitales Lusad, una empresa fundada por Espiritu Santo Investments LLC y el minero Eduardo Zayas Dueñas para instalar 138 mil taxímetros y desarrollar una aplicación móvil para los taxis de la Ciudad de México.

“Por mi parte, ejerceré toda acción legal a mi alcance en contra de estos señores (Santiago León Aveleyra y Eduardo Zayas Dueña) para restituir mi patrimonio y seguir adelante”, afirmó el exdueño de Grupo Fertinal, una empresa adquirida por Petróleos Mexicanos.

Finanzas México prepara también demandas laborales contra EU: CCE

Con engaños, Santiago León Aveleyra y Eduardo Zayas Dueñas promovieron un negocio para la instalación de 138 mil taxímetros y una aplicación móvil para los taxis de la Ciudad de México, el cual resultó ser un fraude en contra de personas y empresas diversas, según el empresario nacido en Italia.

El exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Santiago León Aveleyra y Eduardo Zayas Dueñas se han dedicado a mentir y ocultar información en busca de involucrar a distintas personas, “que no tenemos nada que ver en sus actos, algunos de los cuales han sido acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, señaló el inversionista a El Sol de México.

Santiago León Aveleyra, representante y administrador de Espiritu Santo Holdings, dijo que tenían 50 por ciento de las acciones de Espiritu Santo Technologies LLC y el resto estaba en manos de L1bero Partners LP, una empresa ligada a Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego.

Ante un Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el exdiputado de la ALDF dijo que Espiritu Santo Holdings no tenía interés en Fertinal y no jugó ningún papel en la venta de Fertinal a Pemex, ademas de que solicitó a Covarrubias Piffer y Ricardo Salinas Pliego no utilizar la imagen de la empresa.

Covarrubias Piffer contó a esas mismas autoridades judiciales de Nueva York que apoyó a Lusad como director Ejecutivo, al aportar decenas de millones de dólares de su dinero y préstamos para echar a andar la empresa.

L1bero Partners, una empresa dirigida por Fabio Massimo Covarrubias Piffer, invirtió 30 millones de dólares en el proyecto para instalar taxímetros digitales y desarrollar la aplicación móvil L1BERO en la Ciudad de México.

El empresario ayudó a conseguir 18 millones de dólares a adicionales para inyectarlos al negocio ganado por Servicios Digitales Lusad a través de una concesión otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México, que era encabezado por Miguel Ángel Mancera.

Covarrubias Piffer recordó que fue buscado en septiembre de 2017 por Santiago León Aveleyra y Eduardo Zayas Dueñas para invitarlo a invertir en un negocio millonario en México.

“Estos señores me dijeron que no poseían personalmente los conocimientos técnicos o la experiencia, tampoco eran desarrolladores de software ni gerentes de negocios experimentados, pero con la ayuda de su personal habían trabajando en el desarrollo de tecnología para la instalación de taxímetros en la Ciudad de México”, comentó el empresario nacido en Italia.

El 29 de marzo de 2019, Fabio Massimo Covarrubias Piffer dijo que que L1bero Partners, Espiritu Santo Technologies y L1bre Holding son propietarios directamente e indirectamente de los derechos de una concesión otorgada por la Secretaría de Movilidad (Semovi) para instalar 138 mil taxímetros y desarrollar una aplicación móvil.

L1bero Partners, Espiritu Santo Technologies y L1BRE Holding han invertido millones de dólares en Lusad y en el cumplimiento de los derechos y obligaciones para cumplir con la concesión entregada por la Semovi, dijo el empresario en una carta enviada a la Secretaría de Economía (SE).

“El rechazo por parte del gobierno mexicano de la concesión y las circunstancias oscura e irregularidades, bajo las cuales el gobierno mexicano emitió una concesión falsa violaron los derechos de transparencia, el debido proceso y el trato no arbitrario de L1bero Partners, Espiritu Santo Technologies y L1BRE Holding y Lusad”, manifestó Covarrubias Piffer, quien dijo ser director general y representante legal de las tres sociedades.

L1bero Partners, Espiritu Santo Technologies y L1BRE Holding solicitan una indemnización total por los daños y otras pérdidas sufridas como consecuencia de las infracciones de México, agregó.