Facebook no es invitada a cumbre de redes sociales en la Casa Blanca

Facebook Inc confirmó que no fue invitada a una cumbre sobre redes sociales en la Casa Blanca que se realizará más adelante esta semana.

La Casa Blanca ha rehusado reiteradamente informar quién asistirá al evento del 11 de julio. El portavoz de la Casa Blanca Judd Deere dijo el mes pasado que la reunión "congregará a líderes digitales para una conversación sólida sobre las oportunidades y desafíos del ambiente en línea actual". Agregó que Trump hablará en el evento.

Varios conservadores han dicho que asistirán a la cumbre, incluido Bill Mitchell, un simpatizante de Trump que es anfitrión de un programa en línea. Al menos dos usuarios de redes sociales publicaron fotografías de una invitación a la cumbre, que dice que será a las 1900 GMT del jueves.

Políticos estadounidenses, liderados por Trump, han utilizado cada vez más redes sociales para intentar atraer directamente a los votantes. Trump ha dicho en muchas ocasiones que no habría sido electo sin Twitter y Facebook .

El republicano, sin embargo, ha criticado a Facebook y Twitter por tener un "sesgo" a favor de los demócratas, sin ofrecer evidencia. Trump sugirió en una entrevista con Fox Business Network el mes pasado que Twitter hizo "muy difícil que la gente me siga en Twitter (...) y hacen mucho más difícil que yo difunda un mensaje".

En marzo, Trump tuiteó que "Facebook, Google y Twitter, sin mencionar a los medios corruptos, están taaaan de lado de los demócratas radicales de izquierda. Pero no teman, ganaremos de todas formas, ¡tal como lo hicimos antes!".

Las tres compañías han negado tener sesgos políticos.

Cuando se le preguntó si Facebook fue invitada a la reunión del jueves, un portavoz de la firma respondió en un correo electrónico que no. Twitter declinó decir el lunes si habían recibido una invitación y la unidad Google de Alphabet Inc no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios