Federación elimina a los agentes aduanales y modifica decreto para autos chocolate

El gobierno federal modificó nuevamente el decreto para la regularización de los autos “chocolate”, que originalmente lanzó el pasado enero, eliminando la participación de los agentes aduanales, así como las pruebas anticontaminantes.

De acuerdo con la publicación que salió en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la exposición de motivos dice que elimina la participación de los agentes aduanales, así como cualquier otro intermediario.

Te recomendamos: Sustituir a Pemex o CFE provocaría pobreza e inestabilidad financiera: Sener

Además, la Aduana, como tal, queda también eliminada, por lo tanto el vehículo carecería de un pedimento de importación para el vehículo.

El procedimiento que ahora se debe hacer es acudir a un módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), que en esta ciudad no existe; los estados deberán implementarlos, posiblemente en las Agencias Fiscales estatales, pero no lo precisa el documento.

También, menciona que lo podrán hacer los interesados a través de internet, pero se desconoce si será efectivo o no; aseguran la publicación, que Aduana recibirá copia del expediente digital.

Finanzas Pemex pierde más de 224 mil mdp en 2021

Aclara el nuevo decreto, que el vehículo no queda importado, en definitiva, ya que con esa información que subirán, les podrán expedir las placas.

Además, señalan que los estados tendrán que condonar y crear estímulos fiscales, pero no indica cuáles son y a qué se refiere con este apartado.

El usuario solamente tendrá que pagar los 2 mil 500 pesos que menciona el decreto, esto, debido a que, recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se efectuarían cambios en el decreto presidencial, debido a las quejas de la gente con respecto a los altos costos del mismo, que llegaban a pagar entre 9 a 11 mil pesos el trámite.

Según la publicación, los autos regularizados no tendrán pedimento de importación, no se presentarán a la Aduana, no habrá el Carfax (el historial de los vehículos), ni la revisión de las normas anticontaminantes.





Alonso Moreno | Tribuna de San Luis

Cabe señalar que, en San Luis, hasta antes de la modificación del decreto, iban aproximadamente registrados 4 mil vehículos.

En cuanto al módulo del Repuve, no se tiene contemplada una fecha para su implementación en esta ciudad, debido a que actualmente no hay tal.

El gobierno del estado no se ha pronunciado acerca de los cambios que tiene el decreto y que los involucra a ellos, ni ha aclarado la parte de los estímulos fiscales que se mencionan en él.

La modificación del decreto entra en vigor a partir de su fecha de publicación en el DOF, por lo que los vehículos que estaban en trámite se verán afectados.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El decreto de regularización de autos “chocolate” fue nuevamente modificado, “eliminó” a los agentes aduanales

Nota publicada originalmente en: Tribuna de San Luis