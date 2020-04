Fue Trump quien llamó a AMLO para acuerdo con OPEP: Nahle

Bajo la frase “fue de allá para acá, no de aquí para allá”, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, reveló que fue el presidente Donald Trump quien llamó a su homólogo Andrés Manuel López Obrador para ofrecerle reducir la producción de petróleo.

“El Presidente no lo pidió, al contrario, el presidente Trump fue el que le llamó”, dio a conocer la funcionaria en entrevista con medios de comunicación.

Foto: AFP

Explicó que, en la negociación todo el mundo petrolero estaba esperando qué resultados había. “Esta organización, desde hace muchos años, marca pauta y los países externos que no están en esto como Canadá, Noruega, Brasil, Estados Unidos, siguen una pauta de lo que decide la OPEP. Todos los países iban dando el seguimiento y cuando ven que México no iba a aceptar, que no íbamos a aceptar, Arabia dijo: si no acepta México, no hay pacto".

“A todos los países productores les interesa que se estabilice el mercado y cuando Estados Unidos ve que no avanzaba el acuerdo, decide el presidente Trump hablarle al presidente López Obrador, fue de allá para acá, no de aquí para allá”, dijo.

Fuente: OPEP / Gráfico: Luis Calderón

La titular de la Sener reconoció que hubo un punto en que el pacto pudo romperse, pues México se mantuvo firme en no reducir su producción en más de 100 mil barriles.

“Así son las negociaciones, tuvimos una postura firme y llegó un momento en que les dije “México no va a cambiar de decisión, yo dejo la postura en la mesa, cuando ustedes deliberen y decidan en sí o en no, me avisan”, recordó.

Nahle García dejó en claro que el Gobierno de Estados Unidos no puso condiciones y aseguró que no se le va a regresar ningún petróleo al país del norte.

“Es una colaboración, México ha colaborado antes sin pedir nada a cambio, y Estados Unidos lo hizo sin pedir nada”, enfatizó.