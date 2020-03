Gasolineros y SAT sufren efectos colaterales de pandemia

Con menos personas transportándose de un lado a otro en los próximos días a causa de las restricciones a la movilidad por la pandemia de coronavirus, el impacto por una caída en ventas del sector gasolinero y menos ingresos por IEPS para las arcas públicas sería cada mes de unos 47 mil millones de pesos.

Esos cálculos se basan en un escenario en el que la movilidad se reduzca 40 por ciento, explicó Ramsés Peach, de Grupo Caraiva.

Finanzas Con Gobierno hay molestia, no distanciamiento: Canacintra

El análisis considera para el mercado gasolinero un impacto mensual de 37 mil millones de pesos por menos venta de gasolinas y diésel, y de 10 mil millones de pesos por la reducción en los ingresos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la cuota del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) aplicable a los combustibles.

El gobierno federal declaró ayer la Fase 2 de la epidemia de COVID-19, y con ello instruyó medidas de suspensión de actividades para la población más vulnerable como son los adultos mayores, personas que padecen diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias y mujeres embarazadas, aunque en términos generales está indicado el aislamiento generalizado bajo la expresión “quédate en casa”.

De inicio, la medida supone más de un millón de burócratas de más de 60 años que no se desplazarán a sus centros de trabajo, al menos durante 30 o 40 días.

"No hay nadie conduciendo, no hay negocio. No hay nadie que necesite gasolina, y no sólo eso, esto podría empeorar mucho", comentó a Reuters Bob Yawger, el director de futuros de energía de Mizuho en Nueva York.

Los distribuidores de combustibles en México alertaron ayer que a consecuencia de la baja en los precios del petróleo, el valor de los inventarios de gasolina se ha deteriorado a tal grado que hay días en que un litro vale menos que la cuota que se paga por el IEPS.

Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), explicó que el 18 de febrero, el precio spot en las terminales del Golfo en los puertos de Tuxpan o Pajaritos, en Veracruz, era de 8.23 pesos por litro de gasolina; el 17 de marzo, de 4.16, el 18 de marzo, 3.5 pesos y el 20 de marzo, 3.39 pesos, pero el IEPS era de 4.59 pesos.

“Hay días que es más el valor del IEPS que el valor de la gasolina”, dijo el representante de más de 34 grupos gasolineros. "Nos estamos descapitalizando".

Pero la baja en el precio de los combustibles en la primera quincena de marzo tuvo efectos positivos en la inflación.

Los menores precios internacionales del crudo explican la desaceleración en la inflación anual, de 3.71 por ciento en la primera mitad del mes, y en menor medida contribuyeron los bienes agropecuarios, dijo el grupo Ve por Más en un análisis.