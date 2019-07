Gobierno revisa contrato colectivo de trabajadores de Pemex, asegura AMLO

El gobierno federal revisa el contrato colectivo con los trabajadores de Petróleos Mexicanos, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera.

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, se reúne con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para eliminar de los estatutos resquicios de la corrupción.

“Ya no se permiten privilegios para nadie, se acabó la impunidad, existen contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores, lo que no se va a hacer son acuerdos extralegales o debajo de la mesa. No se va a entregar dinero a líderes sindicales”, aseveró López Obrador.

Aseguró que respetarán los derechos sindicales, entre ellos la libertad de asociación civil y de expresión, pero cortarán los privilegios a entre mil y dos mil representantes sindicales.

“Se ajuste a lo legal ningún privilegio, para dirigentes y actuar con austeridad y justicia, por ejemplo, y esto aplica para todos, el número de comisionados, no puede ser que haya mil, dos mil comisionados, lo de viáticos para dirigentes, no puede haber tanto dinero en eso ya el director de Pemex lo sabe y no va a ser igual que antes”, sentenció.

Por otro lado, rechazó que Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sea abogado de Carlos Romero Deschamps.