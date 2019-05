Heath rechaza apuesta de Romo sobre recesión, pero prevé menor repunte

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, consideró que sufriría una derrota en caso de tomar la apuesta de uno a 100 a que no habrá recesión en el país, lanzada el pasado lunes por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, ya que más bien, tal institución anticipa un repunte en la economía nacional en los siguientes trimestres.

No obstante, el Banco Central redujo su expectativa de crecimiento a un rango de 0.8 a 1.8 por ciento, lo que representa un punto medio de 1.3 por ciento.

Esto representa tres décimas menos que su pronóstico previo.

“Sin embargo, 100 a uno chance lo tomo, nomás por hacer un poco de interés”, bromeó Heath mientras el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, aclaró que la visión de este banco no rivaliza con la de Romo Garza, quien el lunes retó a los periodistas: ““Les apuesto 20 a 1 que no va a haber recesión, o 100. ¿Quién me la toma?”.

Durante la presentación del Informe Trimestral enero-marzo de 2019, Jonathan Heath dijo: “En esto de la recesión, creo que si me hacen apostar 100 a uno suena muy interesante, no veo yo una recesión, yo creo que perdería la apuesta”.

El informe de Banxico expone que entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en los próximos seis meses están los problemas de inseguridad pública, incertidumbre política interna, corrupción, impunidad, falta de estado de derecho, aumento en precios de insumos y materias primas, incertidumbre sobre la situación económica interna, plataforma de producción petrolera, debilidad del mercado externo y la economía mundial.