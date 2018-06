HOMIE: Mi casa es tu casa, la nueva forma de rentar en digital

El centro de operaciones de Homie en la Roma Norte, Ciudad de México, es un espacio de toques minimalistas de no más de 100 m2 y sin paredes donde Ramona, la perrita mestiza de Jordi Greenham, recibe a El Sol de México moviendo el rabo. Sobre los escritorios hay tasas de café recién servido, celulares encendidos y revistas de estilo de vida y tecnología regadas. Una treintena de mujeres y hombres jóvenes con audífonos puestos teclean en sus computadores y hablan tanto en inglés como en español.

Desde este sencillo y vibrante lugar la industria de la renta de vivienda en México está siendo transformada y modernizada; es un negocio de usos y costumbres en el que aún reinan, en pleno 2018, la exigencia de un aval, los intermediarios encajosos y las solicitudes por escrito.

Fundada en 2015 por Jordi, un muchacho de sólo 27 años de mirada inquieta y respuestas reflexivas, Homie es una plataforma que acerca a arrendadores y a personas que buscan un lugar donde vivir. Los primeros publican sus inmuebles y establecen horarios para mostrarlos; los segundos aplican para ser considerados, comprueban ingresos y finalmente se llega a un acuerdo. Todo de manera digital.

Luego de vivir siete años en Italia y trabajar para la consultoría en reclutamiento Michael Page, Jordi regresó a México para ocupar una vacante que la empresa le ofreció. En su búsqueda de vivienda nueva se enfrentó a los vicios de una industria desconfiada y resistente al cambio.

"La empresa nace al haber identificado diversas problemáticas en carne propia de la industria. Me enfrenté a tener que buscar un lugar para rentar aquí en la Ciudad y a cómo esa industria estaba tan olvidada. Los procesos eran muy anticuados y no tenían sentido muchas cosas, como ciertas garantías como el aval con escrituras y las solicitudes por escrito y con firma, en general era una industria que estaba sumamente rota, entonces por eso, y porque tenía ganas de emprender algo desde un punto de vista tecnológico, decidí comenzar este proyecto", platica.

Comprobantes de ingreso, escrituras de un aval, nombres de contactos con dirección y teléfono, y extensos formularios por escrito hacen de un contrato de arrendamiento en la CdMx un proceso de semanas. Homie lo hace en 24 horas.

Una vez cerrado el trato con el inquilino, el arrendador que publica su propiedad en la plataforma paga a Homie el equivalente a 80% de un mes de renta, pero diferido a 12 meses. Homie, además de encontrarle un arrendatario, garantiza al propietario el pago de la renta cada mes en caso de mora gracias a un seguro, se encarga del cobro y, de ser necesario, procede legalmente si el arrendador además de no pagar busca, por ejemplo, despojarlo del inmueble.

"Desde un punto de vista económico nuestro cliente es el propietario, quien es el que paga la comisión. Un agente de bienes raíces por mucho menos de lo que hacemos te cobra un mes de renta. Nosotros no sólo logramos reducir esa comisión, sino que también ofrecemos mucho más. Un agente no se encarga de cobrar la renta por ti, mucho menos si te deja de pagar el inquilino va a agarrar de su cuenta y te va a pagar en lo que cobra.

"Homie está buscando cambiar la forma en la que funciona la industria de la vivienda en renta a mediano y largo plazos. ¿Cómo la busca cambiar?, pues con tecnología. Gracias a ella logramos escalar el negocio, dice Jordi.

Inspector Homie

Homie trabaja más como un detective cibernético que como agente inmobiliario. Mediante el análisis de bases de datos, investigación en Buró de Crédito, peritaje de la huella digital, búsqueda de procesos judiciales abiertos o hasta antecedentes penales y políticos, Jordi y su equipo logran pintar de cuerpo entero a cada persona que busca rentar.

Los sujetos con un perfil problemático son desechados y sólo son aprobados aquellos que con base en sus antecedentes tienen menos probabilidades de generar problemas al arrendador.

"Cuando alguien es manchado con la renta de un departamento es manchado con todo, tiene tarjetas de crédito que ha dejado de pagar, probablemente tiene una empresa con comentarios en medios digitales, tiene historial crediticio, tiene huella digital y es así como detectamos este tipo de perfiles", platica.

De 450 inmuebles que han sido rentados a través de la plataforma -platica Jordi- sólo un caso logró burlar sus sistemas de seguridad y se tuvo que proceder a un litigio para desocupar la vivienda mediante RG Asesores, despacho con 30 años de experiencia en recuperaciones inmobiliarias para arrendamientos y aliado de Homie.

"Esta persona realmente era un vival. Rentó a través de una empresa, pero descubrimos quién estaba detrás, personas fraudulentas que no sólo en esto, también se dedican en el día a día a estafar a las personas (...) sí se nos escapó (de los filtros), pero con todo eso no nos tomó más de un mes y medio sacarlo del departamento", platica.

Esta depuración permite eliminar la exigencia de un aval con escrituras, que es uno de los principales puntos de fricción con los arrendatarios, muchos de ellos sin familiares y amigos con escrituras. "Nos permite poder medir muy bien el riesgo de cada perfil, y entonces ya no es necesario sobreprotegerse como propietario (...), y una transacción para rentar un inmueble se puede llevar acabo en menos de 24 horas, lo que antes era impensable", dice.

¿Echar raíces?, por ahora no

Cifras oficiales indican que la renta equivale a 15% del mercado de vivienda en el país. En la Ciudad de México, sobre en todo en las delegaciones céntricas, puede representar hasta 37%.

A futuro se espera que esta participación no haga sino crecer.

"Lo que veo es una tendencia creciente de no sólo ahorita, sino de los últimos 10 años, de la gente y las nuevas generaciones a querer rentar en lugar de comprar un inmueble. Ya no es tan sencillo poder hacerte de un inmueble pero también personas que podrían hacerse de una hipoteca por temas de movilidad y flexibilidad prefieren no hacerlo, porque prefieren vivir en la Ciudad de México, mañana en Monterrey y mañana en Madrid, entonces no quieren una responsabilidad como lo puede llegar a ser una hipoteca", explica Jordi.

Cada mes, Homie procesa y atiende a mil arrendadores interesados en ofrecer sus inmuebles en la plataforma y se rentan entre 50 o 60. Con cuatro mil inmuebles publicados en tres años de operación, la tasa de conversión hacia el cierre de un negocio concluido es de 10%. Asimismo, la empresa registra un crecimiento de 20% mensual en sus principales indicadores de penetración e ingresos.

El sólido modelo de Homie y la demanda futura le han asegurado a la empresa la confianza de inversionistas ángel, de gurús del emprendimiento como Fernando Lelo de Larrea y Nicolás Wellman, quienes forman parte de su consejo de administración. De ellos -platica Jordi- se han recibido recomendaciones sobre los planes a futuro.

Según adelanta su fundador, en los próximos días Homie sostendrá pláticas con "uno de los fondos de inversión más importantes del país" para recolectar capital para los planes a futuro.

En la hoja de ruta está ampliar la presencia de Homie en la Ciudad de México mediante el robustecimiento de su marketing digital y la expansión al sector de ventas. También se pretende penetrar aún más en ciudades como Querétaro, Mérida, Guadalajara, Monterrey y Puebla, y analizar una posible incursión en países como Colombia, Chile o Perú.

"Como todo modelo disruptivo nos ha costado ir rompiendo paradigmas, es poquito a poquito cavar en la piedra, pero conforme vas haciéndote espacio en el mercado la gente te va conociendo.

"Un error común de los emprendedores es desenfocarte y querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, existen otras oportunidades que nuestro modelo podría resolver, algunos otros problemas, pero hoy el mercado de renta de vivienda es tan grande que preferimos quedarnos enfocados para consolidarnos y no perder la guía", dice Jordi vagamente al hablar sobre posibles nuevos proyectos, guardándose para sí las oportunidades que están ahí, listas para ser explotadas en un futuro no muy distante.