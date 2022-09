INAI ordena a Pemex informar sobre solicitud de 68 vehículos militares a Sedena

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex dar a conocer el documento por el cual pidió a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) la devolución de 68 vehículos de tipo militar conocidos como “Zibar”, los cuales son utilizados para el resguardo de instalaciones estratégicas y ductos de la paraestatal.

En el pasado, Pemex y la Sedena suscribieron un Convenio Específico de Colaboración con el objetivo de entregar, por conducto de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, los “Vehículos Terrestres Todo Propósito” y de “Propósito Definido”.

Lo anterior, luego de que un ciudadano solicitó el documento a la empresa productora del Estado vía transparencia y ésta se negó a responder, argumentando que desconocía el requerimiento.

"Pemex le contestó al particular, así a las claras, de eso no te puedo dar nada, porque no estoy enterado de eso y como no estoy enterado, en la consulta que hice adentro de mis áreas, pues simplemente tengo que invocar la inexistencia de la información, porque es algo que no supimos que se hizo", señaló el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña.

"Desde luego vino a nosotros", agregó.

A través de un comunicado, el instituto indicó que el comisionado expuso que el INAI localizó diversos elementos sobre la adquisición por parte de Pemex de vehículos tácticos, además de que Pemex ha pagado entre 2014 y 2021, por concepto de mantenimiento de ese tipo de vehículos alrededor de 26 millones de pesos.

"Entonces la investigación ya corre a parte de nosotros. Nos volvemos un poco detectives, para poder garantizar un derecho hay que tener elasticidad y hacer muchas maniobras a veces, citar personas, funcionarios, exigirles un acceso para verificar, ir a veces in situ a encontrar lo que dicen que no existe o a verificar por qué se niega la información”, apuntó Acuña.

El oficio localizado por el INAI permite constatar que fue la propia Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica quien, a través del mismo, refirió que la devolución de los vehículos ZIBAR se realizó con motivo de la solicitud para realizar la terminación anticipada al “Convenio Específico de Colaboración Pemex/Pemex Logística/Sedena, uso de vehículos 2019-2024”; lo cual genera incertidumbre con respecto al criterio de búsqueda empleado por parte del sujeto obligado y permite inferir que el mismo se realizó de forma restrictiva.

