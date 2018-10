INE, dispuesto a asesorar sobre consulta ciudadana del NAIM

Ante la polémica generada sobre la consulta para la continuar la construcción o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó claro que esta debe realizarse con seriedad, pero sobre todo debe reflejar el sentir de la sociedad.



Marco Antonio Baños Martinez, consejero del INE, indicó que esta institución está dispuesta en asesorar para realizar esta consulta ciudadana, misma que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre y con ello definir si se construye en Texcoco o en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.



INE apoyará decisiones que se hayan tomado

En entrevista, Baños Martínez expuso que ante la instalación de casillas en 538 municipios de los 2 mil 600 que integran el país, el INE apoyará las decisiones que se han tomado y será respetuoso del mecanismo que se aplicará.



“Creo que es un mecanismo que permitirá salir un poco con el enredo que se generó en este tema. Yo aspiro a que el resultado sea correcto y que permita una opinión representativa del sentir de los mexicanos en un tema que es crucial para el desarrollo económico del país”.

Descarta que AMLO tenga algo contra el INE

Descartó que el gobierno electo que encabeza Andrés Manuel López Obrador tenga algo en contra de las instituciones públicas y autónomas como el INE, por lo que no se tiene injerencia en esta consulta, porque no es un mecanismo de consulta popular como lo establece la ley.

“No es una consulta en el marco de la Ley de Consulta Popular así que no es competencia del INE y por tanto no nos sentimos ni desplazados, no nos sentimos agraviados, ni estamos sentidos ni nada, estamos atentos al desahogo de la consulta y vamos a ser muy respetuosos de esos”, expresó.