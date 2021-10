Invertir en combate al cambio climático es buen negocio: CCE

Invertir en el combate al cambio climático no sólo es ético, sino una tendencia y un buen negocio, afirmó Carlos Salazar presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"El chip empresarial está cambiando, entendemos que invertir en un desarrollo sostenible y equitativo no solo es imperativo, ético, sino una tendencia y un buen negocio.

Estos temas hacen negocios y son eminentemente prácticos, se pueden hacer porque es bueno para todos, porque nos conviene desde un punto egoísta y porque además, la solución del problema evidentemente nos puede dar oportunidades de inversión, de crecimiento y de generación de empleos y de ingresos", comentó.

En su posicionamiento de cara a la COP26, Salazar Lomelín aseveró que la industria privada debe de impulsar nuevos modelos productivos que sean menos dañinos con el medio ambiente, así como privilegiar la sustentabilidad de sus unidades y el uso consciente de los recursos naturales.

"Debemos implementar nuevos modelos productivos que sean armónicos con el medioambiente y el uso más consciente de los recursos para transitar a energías renovables, prácticas de eliminación desechos y residuos y fomentar la economía circular, entre otros", subrayó.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier destacó que la reducción del calentamiento global sólo se podrá lograr con reducciones por la mitad de las emisiones contaminantes en 2030 y del total de ellas en 2050.

"Reducir las emisiones contaminantes a la mitad hacia el año 2030 y llegar al cero neto hacia el 2050 es la manera para poder evitar los impactos climáticos por el aumento de la temperatura global y que estos sigan afectando a nuestro planeta", aseguró.

Dijo que las empresas privadas tienen cada vez mayores oportunidades para reducir su huella de carbono y participar en las acciones para mitigar el calentamiento global, por lo que garantizó que el gobierno federal seguirá caminando con el sector privado en este tema.

“Seguiremos no solamente conversando con el sector privado, sino tomamos la llamada de cómo caminar para traducirlo en acciones y poder desde este espacio, con todas las secretarías, con todos los gobiernos estatales y municipales, y sobre todo, haciendo un llamado desde lo individual, porque siempre considero que no hay acción pequeña que no sume a la disminución o a la suma de la ruta que queremos construir”, comentó.









