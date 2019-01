Jim Yong Kim renuncia a la presidencia del Banco Mundial

El presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, presentó hoy su dimisión al frente de la organización multilateral, informó el organismo financiero en un comunicado.



De acuerdo a la nota, la renuncia de Kim, que ha ocupado la Presidencia del Banco Mundial más de seis años, será efectiva a partir del próximo 1 de febrero.

Ha sido un gran honor servir como presidente de esta notable institución, llena de personas apasionadas dedicadas a la misión de acabar con la pobreza extrema en nuestra vida



Kim, un doctor y antropólogo estadounidense, de 59 años, experto en cuestiones de salud global, había sido reelegido en septiembre de 2016 para un segundo mandato de cinco años al frente del Banco Mundial que comenzó el 1 de julio de 2017.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu — Jim Yong Kim (@JimYongKim) January 7, 2019



El organismo destacó que bajo el mandato de Kim, los gobernadores de la institución aprobaron en abril pasado un aumento de capital histórico de 13 mil millones de dólares que permitirá al BM ayudar a los países " alcanzar sus objetivos de desarrollo mientras responden a crisis como el cambio climático, las pandemias, la fragilidad o la falta de inversión en capital humano".

Asimismo, las instituciones del Grupo del Banco Mundial han proporcionado financiación a niveles nunca vistos fuera de una crisis financiera.



La institución tiene como objetivos acabar con la pobreza extrema para 2030 e impulsar la prosperidad, centrándose en el 40 % de la población de los países en desarrollo con menos recursos.



Kim se unirá ahora a un fondo enfocado en la inversión en infraestructura en los países en desarrollo, cuyos detalles se anunciarán más adelante, según el comunicado.