La economía funciona, pero aún hay mucho qué hacer por el país: Ebrard

La economía está funcionando, pese a las diferentes opiniones de la gente, aunque hay aún mucho qué hacer por la prosperidad de México, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Tenemos gobernabilidad en el país, se podrán tener las opiniones cada quien que quiera, pero lo que es un hecho es que la economía está funcionando, tenemos equilibrio fiscal, tienes gobernabilidad, eres socio del todavía el principal mercado del mundo y tenemos por delante mucho que hacer para que la prosperidad de México sea cada vez mayor", comentó el funcionario durante su participación en un foro de Forbes.

En el evento, titulado “Economía y negocios 2021: el nuevo escenario económico “, el funcionario también afirmó que en los próximos años crecerá la inversión y participación de las empresas privadas en el país.

“México es de los países que tuvo o ha tenido un mejor desempeño durante la pandemia, desde el punto de vista económico, social pero también político. Soy optimista y creo que estructuralmente México tiene todo para tener una muy buena oportunidad en estos años y los años por venir”, enfatizó Ebrard.

Los comentarios del titular de la SRE se dan después de que la semana pasada, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, sostuvo en un foro de Moody’s que los cambios propuestos por la 4T no han sido bien narrados y recibidos por el mundo.

Según Ramírez de la O, hay una nueva narrativa que incluye cambios políticos y económicos, sumada a la mejor ejecución del gasto público y mayores apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“La nueva narrativa que yo propongo que tomemos es que veamos los mensajes y las acciones. México sí está pasando por un cambio estructural que me temo que no ha sido por nuestro parte bien narrado y quizás en el mundo no suficientemente bien percibido”, comentó el responsable de las finanzas públicas.

Además, las declaraciones de Ebrard Casaubon se dan en la víspera del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) del próximo 9 de septiembre, evento que no se realizaba desde 2016.

En este evento el país será representado por Marcelo Ebrard, además de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González.

Este mecanismo, creado en 2013 por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, tiene como objetivo crear sinergias para impulsar estrategias económicas y comerciales conjuntas, a fin de potenciar la relación bilateral entre México y Estados Unidos

“No se llevaba a cabo desde el 2016, porque había una prioridad en negociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y eran más las diferencias de aprensiones y tensiones que poder plantear una visión común hacia el futuro. Estábamos en un escenario más defensivo”, señaló Ebrard en el foro de Forbes.