Lanzan primer torneo virtual Ruta por un Agro Sostenible

América Latina produce alimentos para más de 800 millones de personas en el mundo. En sus tierras se siembra el 14% de los cultivos del globo y alberga gran parte de la biodiversidad del planeta, el agua dulce y los bosques, además de producir la mitad de la energía de la región. Es una región clave para la seguridad alimentaria global.

En el Día Mundial de la Agricultura, este 9 de septiembre, Cinthia Soto Garnica, gerente de Conectividad en Agricultura Digital para América Latina de Yara, empresa cuya visión es un mundo sin hambre y el planeta respetado, dice en entrevista:

“La pandemia por el Covid-19 nos puso a prueba como humanidad. Diversos sectores se vieron afectados por la contingencia y la industria agropecuaria demostró lo vital que es para el desarrollo de la sociedad y esto permitió que el empleo agrícola fuera el menos afectado, dada la necesidad básica de la humanidad por alimentarse, sobre todo en condiciones de cambio”.

Refirió que, según estimaciones de Naciones Unidas, entre 83 millones y hasta 132 millones de personas pasaron hambre en 2020, como consecuencia de la recesión económica desencadenada por la pandemia.

Y aunado a los efectos de la contingencia, se sumaron las consecuencias del cambio climático y los efectos externos que provocaron para este año que 345 millones de personas en 82 países del mundo, sufran inseguridad alimentaria.

Ante este panorama, dijo Soto a El Sol de México: “Detectamos la necesidad de transformar los sistemas alimentarios que van desde el cuidado correcto de los suelos hasta la distribución de los alimentos”.

Si bien la producción en el país en 2021 se mantuvo en un volumen de 292.8 millones de toneladas, esto es 5 millones de toneladas más respecto a 2019 y 2.1 millones de toneladas más en comparación con 2020, la distribución no tuvo el mismo panorama positivo.

En este contexto y el hecho de que América Latina es una región clave para la seguridad alimentaria global, y la necesidad de proveer de servicios a los productores que permitan fortalecer su aportación, ya que durante la pandemia se tuvo una caída del PIB en torno al 7% en 2020

“Se lanzó el primer torneo virtual ‘Ruta por un agro sostenible’ en México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú, dado que comprendemos que, gracias a las condiciones geográficas que la región latinoamericana posee, estos países aportan de manera importante en la producción de la diversidad alimentaria”, refirió.

En este sentido, se busca que toda la población reconozca de la misma manera el papel que cada nación tiene para nutrir a todo el mundo y se sume a la formación de un futuro alimentario positivo para la naturaleza en el que América Latina se le reconozca por su papel protagónico, dijo Soto Garnica.

SOLO QUEDAN 8 AÑOS EN ESTA CARRERA

Respecto a este torneo singular, dijo que esperan que más de mil personas se registren en todo Latinoamérica, porque por cada registrado habrá 2 o 3 personas participante, ya que muchos jugarán en familia.

“Buscamos la participación de productores de México, Colombia, Argentina, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Chile y Perú, para conformar equipos donde convivan e interactúen entre los distintos países”.

Apuntó: “En esta carrera por la sostenibilidad y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible quedan solamente 8 años. Y si no es mediante la colaboración, no se podrá lograr, porque el Torneo de Yara Ruta por la Sostenibilidad es una simulación, pero la realidad no lo es. Y ahí o llegamos todos o no llega nadie”.

Sobre los pormenores del torneo, que se llevará a cabo el 10 y 11 de este mes, dijo que constará de cuatro etapas con enfoques en las personas, el planeta, la prosperidad y el cultivo del futuro alimentario positivo para la naturaleza. Se otorgará un total de 3 mil 80 dólares en premios que serán distribuidos en los primeros tres lugares de cada categoría: equipo o individual.

Para los participantes deben descargar la aplicación Torneo Yara, registrar sus datos, crear su avatar y el sistema de manera automática los asignará a un equipo con personas de otros países donde podrán comunicarse a través del chat.

Cada isla tiene 3 o 4 retos, los cuales deben resolverse individualmente. Al completar cada reto sumarán puntos de manera individual y también se le asignarán al equipo.

Además se compartirán trivias que les permitirán obtener puntos. Estas trivias se liberaran durante todo el torneo hasta la hora del cierre.

El torneo arranca mañana sábado 10 de septiembre a las 8 a.m. (GMT-5) y finalizará el domingo 11 de septiembre a las 8 p.m. (GMT-5).









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music