Nacionalizar el litio, pondrá en jaque al sector minero

La nacionalización del litio implica un retroceso de al menos 10 años en el desarrollo de la industria y genera incertidumbre en el sector minero por que se podría extender a otros metales estratégicos, como el cobre, para la industria eléctrica, coincidieron especialistas en un foro realizado por El Sol de México

Explicaron que hasta ahora uno de los países que decidió nacionalizar el litio, Bolivia, lleva más de 20 años sin poder desarrollarlo y están buscando que sean los privados quienes lo hagan, en el caso de México hay cerca de 80 lugares con indicios de litio, según el Servicio Geológico Mexicano, pero el único proyecto que se encuentra funcionando hoy en día es el de Bacanora Minerals, en Bacadehuachi, Sonora.

La nacionalización pone en duda la viabilidad de las pocas empresas que ya están operando, señalan, y el crear un monopolio estatal, bajo el discurso de la soberanía, está lejos de ser una buena estrategia, señaló Gustavo Álvarez, Consultor en Comunicación Corporativa y especialista en minería.

“Lo que se hizo o lo que se va a hacer con la nacionalización del litio, a efectos prácticos, es favorecer un monopolio en donde Bacanora Lithium, que es mayoritariamente capital chino, de Ganfeng Lithium, la empresa número uno en exploración y explotación y procesamiento de litio en el mundo”.

Recordó que cerca del 90% de las minas en México son operadas por empresas extranjeras, algo que ya es muy común en el país, pues se trabaja de manera globalizada, por lo que la propuesta del gobierno dijo, resulta por demás extraña.

“Es rarísimo cómo con este argumento de la soberanía; este argumento nacionalista, patriótico, realmente, al día de hoy lo único que hemos hecho es favorecer a una empresa extranjera”.

Por su parte, Ramón Luna, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México AC. (AIMMGM) en Sonora, apuntó que el trabajo en conjunto de empresas mexicanas y extranjeras es lo que ha potencializado siempre al sector minero del país.

“La industria minera mexicana se ha posicionado como una de las grandes industrias a nivel mundial. Siempre estamos en el top 5 de productores de oro, de plata, de cobre, petróleo incluso. La industria minera está dominada por industrias extranjeras, pero las grandes minas de México le pertenecen a Grupo Peñoles, Grupo México, Fresnillo, y pues todo ese ir de la mano de compañías mexicanas y extranjeras es lo que nos ha hecho fuertes”.

Un camino que puede tomar décadas

Por otro lado, Gustavo Álvarez señaló que la inversión para poner una mina a trabajar, ronda entre los 100 y los 450 millones de dólares, por lo que la propuesta del presidente López Obrador de crear una paraestatal que se encargue de la exploración y explotación del Litio podría tomar décadas antes de que realmente resulte productiva.

El caso de Bolivia dijo, es uno de los más conocidos, quienes alrededor de 1986 decidieron nacionalizar el mineral, pero al no contar con la infraestructura adecuada ni los recursos, no han logrado extraer nada de material en los últimos 36 años.

“Decidieron nacionalizar el litio y hasta la fecha no han podido sacar un solo gramo de litio porque no tienen dinero para ello; no tienen ni la infraestructura ni el conocimiento, y actualmente están en negociaciones con países de Europa para que puedan invertir y se pueda explorar y que le toque, aunque sea un pedacito al pueblo boliviano”.

Si bien es cierto que actualmente las nuevas tecnologías requieren de grandes cantidades de litio, México aún se encuentra “en pañales” sobre este tema, reconoció el presidente de AIMMGM Sonora, Ramón Luna, pues de los cerca de 80 lugares con indicios de litio, según el Servicio Geológico Mexicano, el único proyecto que se encuentra funcionando hoy en día es el de Bacanora Minerals, en Bacadehuachi, Sonora.

“Un proyecto minero dura muchos años de exploración; Bacanora Minerals ya lleva 10 años, no sabemos cuánto más le va a llevar para generar una producción minera de litio rentable y a gran escala, y pues esa es nuestra realidad. Yo creo que sí tenemos mucho futuro, pero el litio en México actualmente está en pañales”.

Que se mantenga la libre competencia

Los especialistas coincidieron en que es difícil pensar que una paraestatal de nueva creación va a resultar exitosa, puesto que a lo largo de la historia se ha tenido evidencia de que este tipo de empresas no logran cumplir del todo con su cometido, aunado a que los cambios de gobierno tienden a generar nuevos cambios a las propuestas que realizó el mandatario anterior.

Plantas de beneficio de miner al en Cananea, Sonora, México. Foto: Cortesía Grupo México

Para Alberto López Santoyo, miembro de AMSAC Sonora (Asociación de Mineros de Sonora A.C.) y ex director de Minería del Gobierno de Sonora, una decisión que pudiera resultar favorable es que la paraestatal se ubique en Hermosillo, donde podrían echar mano de una gran cantidad de especialistas en ciencias de la tierra que se encuentran en el estado.

Por otro lado, espera que en las próximas semanas el gobierno de más información sobre el estatus en continuarán las concesiones mineras que ya habían sido entregadas, pues Bacanora Lithium tiene un camino recorrido y está más cerca de obtener resultados positivos, de lo contrario, a la nueva empresa creada por el gobierno podría tomarle como mínimo 10 años para resultar productiva.

“El panorama no es nada fácil, estamos hablando de una empresa que va a empezar, que estamos entrando un poquito tarde en el tema del litio; estamos hablando de un yacimiento que tiene problemas metalúrgicos y estamos hablando que esta empresa paraestatal necesita de muchos recursos económicos y que ahora van a ser recursos públicos que en su momento podrían haberse aplicado en otras necesidades del pueblo mexicano”.

Y es que, otro punto en el que coincidieron los especialistas es que el gobierno no ha contemplado que, a la vuelta de 10 años, podrían surgir nuevos materiales, minerales o elementos que sustituyan el lugar del litio en las nuevas tecnologías, con lo cual podría tener una caída de valor muy estrepitosa.