Loops, la app para lavar tu auto a domicilio

Sobre uno de los escritorios de Kuthumi Palma y Andrés Gaitán, fundadores de Loops, hay una copia desgastada de la biografía escrita por el periodista Ashlee Vance sobre el magnate Elon Musk subtitulada El creador de Tesla, Paypal y SpaceX que anticipa el futuro.

Personas como él, como Steve Jobs, de Apple o Travis Kalanick, de Uber, son la inspiración para estos jóvenes mexicanos que dejaron sus empleos seguros para perseguir el ideal del emprendedor: cambiar algo, aunque sea pequeño, pero dejar una huella.

"Somos un granito de arena y muy pocas personas llegan a hacer un cambio grande. Y esos cambios pueden impactar en la vida de muchas personas, es por eso que existe Loops", platica Andrés a El Sol de México.

Loops es la primer empresa mexicana especializada en el lavado de autos a domicilio derivada de la economía digital. El modelo, en gran parte inspirado por la herencia de Uber según cuentan, se trata de que por medio de su app cualquier persona puede solicitar un servicio de lavado y aspirado.

Un "looper", que puede ser cualquier persona interesada en tener un ingreso empleándose en sus ratos libres, acude al lugar, se responsabiliza del trabajo por dentro y por fuera de la unidad y finalmente entrega las llaves.

Foto: Alejandro Aguilar

"Queríamos desarrollar una plataforma que tuviera un impacto en la vida de las personas y a través de distintos talleres de innovación que tuvimos dimos con la idea de por qué no utilizar los tiempos muertos de los vehículos para hacer los servicios que requiere y que eso no te quite tiempo de tu fin de semana, del tiempo con tu familia y darle a tu vehículo la atención que necesita. Pero también queríamos aportar una solución a la problemática del agua y cómo lavar un vehículo sin el desperdicio", explica Kuthumi.

Según datos de la empresa, entre 80 y 150 litros de agua son utilizados cada vez que un vehículo particular es lavado, que son casi la mitad del consumo de agua per capita al día en el mundo.

Para reducir este impacto en el ambiente, la empresa recurre al lavado en seco, y para hacerlo estableció una alianza con universitarios de la UNAM que le proveen de productos 100% biodegrables derivados de residuos cítricos. Así, actualmente Loops mantiene un contrato de exclusividad para el uso de la fórmula en el lavado de autos.

De acuerdo con los emprendedores, su modelo amigable con el ambiente y que al mismo tiempo asegura el cuidado de los autos ha logrado ahorrar 15 millones de litros de agua mediante los servicios que han realizado durante los últimos dos años.

"Nos costó mucho tiempo encontrarlos (a nuestros proveedores), (...) pero de nada me sirve ahorrar agua si el químico va a contaminarla después de haberlo usado. Cuando los conocimos estaban en pruebas e investigación y fueron mejorando la fórmula a partir de nuestras peticiones. El producto es exclusivo.

"Es un modelo que va dirigido a tres cosas, a darle al cliente una solución práctica, tener un impacto al ambiente, y darle oportunidad a familias mexicanas. El hecho de impactar y de dejar esa influencia creo que es más importante que el dinero que pueda haber, y ese el motor de Loops", dice Kuthumi.

FRENO Y REVERSA

Foto: Alejandro Aguilar

Según la biografía de Elon Musk –el visionario que inspira a los fundadores de Loops–, éste es reconocido por su capacidad creativa y de prospectiva hacia dónde llevará la tecnología a la economía y las necesidades humanas. Sin embargo, buena parte de su carrera ha conocido el fracaso.

Esa capacidad de levantarse y comenzar de nuevo es lo que le convierte en uno de los hombres del momento. Es una cualidad del emprendedor que, como ocurrió en el caso de Loops, se aprende tras el error.

Antes de 2016 Kuthumi Palma y Andrés Gaitán tenían trabajos ordinarios, Kuthumi era asesor tecnológico en el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México; Andrés terminaba sus estudios y trabajaba medio tiempo en Krispy Kreme.

"Nos conocimos en un desayuno de un amigo mutuo que se iba a estudiar a Estados Unidos y empezamos a hablar de ideas de negocio. Habíamos intentado emprender con amigos, sin embargo las agendas, el trabajo no nos lo permitieron. Y cuando conocí a Andrés nos dimos a la tarea de comenzar algo", recuerda Kuthumi Palma.

Los emprendedores comenzaron una empresa propia de soluciones tecnológicas trabajando para terceros, desarrollando plataformas digitales, pero fue hasta hace dos años que el proyecto de Loops tomó forma.

Armados con 25 "loopers" se lanzó una beta que probó la gran demanda de servicios de lavado de autos en 40 zonas de la Ciudad de México, no sólo la urbe más grande de México, sino de las más grandes del mundo, y que terminó por enseñarles una importante lección: no muerdas más de lo que puedes comer.

"En este piloto aprendimos qué hacer y qué no hacer, porque nos equivocamos en muchas cosas. Nos empezaron a caer servicios de toda la Ciudad de México y no tuvimos un orden sobre qué atender y qué no. No le decíamos a la gente que no, entonces queríamos abarcar todo. Nos pedían en Santa Fe, íbamos, en Polanco, ahí vamos, y a todas horas.

"Literalmente a veces Andrés y yo nos íbamos a lavar coches porque decíamos 'no perdamos el servicio'. Al final, por más que queríamos de cada 10 servicios podíamos atender sólo tres y la gente se quejaba. Tuvimos que decir 'párenle a la publicidad, a las redes sociales, y estructuremos muy bien', recuerda.

Tenían el mercado y tenían la demanda, pero no tenían el modelo, entonces tuvieron que regresar a la mesa de planeación para repensarlo.

A partir de 2018 los emprendedores decidieron mezclar un modelo centralizado con uno de franquicias, que ellos llaman "células". Mediante éste, Loops ha dividido a toda la Ciudad de México en parcelas con una demanda estimada considerando casas, centros comerciales y corporativos, y ha calculado que para mantener un servicio eficiente se necesitan al menos cuatro "loopers" por cada 7 kilómetros cuadrados.

Al franquiciar su modelo, Loops asigna cada una de estas zonas a un nuevo franquiciante, quien sólo necesita un espacio de almacén y una aportación de 200 mil pesos, recibe todo el know how de la marca, su app, el soporte técnico, los productos, y la exclusividad en el cuadrante.

Además, Loops por su parte, inicia una campaña de marketing focalizada a cada zona, haciendo del conocimiento de los vecinos y corporativos que la marca ya tiene presencia y pueden comenzar a solicitar servicios.

La promesa de la empresa es que los franquiciantes recuperan su inversión inicial en máximo un año y los "loopers" que son reclutados tienen al menos tres meses de sueldo cubierto en el tiempo que la base de clientes en la zona se acumula.

"Lo que hicimos es crear un modelo que pudiera replicarse facilmente en cualquier ciudad con una cierta concentración de vehículos. La marca con todo el músculo que tiene en publicidad incentiva la demanda de servicios para esas zonas, y lo que se pide al socio local es que supervise y esté al pendiente de que los lavadores cumplan con el uniforme, con los tiempos, con la calidad.

"Fueron lecciones que fuimos aprendiendo. Nos equivocamos muchas veces, pero también porque éramos los primeros en aprender el negocio, nadie lo había hecho antes", dice Kuthumi Palma.





CLUTCH Y VELOCIDAD

Foto: Alejandro Aguilar

"Nos preocupamos mucho a la hora de que alguien se interesa por una franquicia, (...) evaluamos el perfil del socio, que cumpla ciertas características para que nos pueda ayudar con la supervisión, el cuidado de los productos, de los lavadores, la calidad de los servicios para no perder el renombre o impulso que trae la marca", explica Miguel Sánchez, encargado del área financiera de la empresa.

"Un tema al que te enfrentas con esto es cuando tropicalizas el modelo, porque no es lo mismo dar el servicio en la Ciudad de México que darlo en Mexicalli, donde las condiciones son de 40 grados o más. Así uno de los retos que tenemos es cómo poder llevar el servicio a diferentes partes dentro de la República u otros países", añade.

A sólo unos meses de haber sido lanzado, el nuevo modelo ya generó un importante interés por parte de franquiciatarios y ya opera en las ciudades de México, Guadalajara, Querétaro y Tlaxcala, y en octubre próximo iniciará operaciones en todo Argentina. Además, la empresa ha recibido 50 solicitudes para importar Loops a Canadá, Honduras, EU y destinos como Puebla, León, Mérida, Hermosillo, Tijuana, Mexicali, Guanajuato capital y Cancún.

Además, provee servicios de lavado al corporativo de Walmart de México al norte de la Ciudad de México y están en pláticas con Audi para el lavado de sus autos en las distintas concesionarias con las que cuenta, en tanto que proveen servicios esporádicos a otras automotrices que buscan el cuidado de la pintura.

El plan para el cierre de año es pasar de 10 a 30 socios, estimación que esperan sea rebasada.

"Muchos emprenden porque dicen 'quiero ser mi propio jefe y volverme millonario y que el tiempo sea mío', y la verdad es que no, tienes más jefes que antes, porque todos los inversionistas está detrás de tí todo el tiempo. Pero no se compara la experiencia en el querer causar un impacto.

"Teníamos una meta muy clara y es que en México podemos usar tecnología y en México también podemos crear ideas tecnológicas buenas con buena aceptación y no tenemos que ser Estados Unidos o Europa para hacerlo. Aquí hay mucho talento y la cuestión es arriesgarse y resistir", finaliza Kuthumi.