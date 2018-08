Mercadoni: el carrito del súper que cabe en la mano

El mantra bajo el que Mercadoni concibe la vida es sencillo: ¿Qué harías con las dos horas que dedicas para hacer las compras del supermercado?, ¿estudiarías?, ¿te prepararías para algo?, ¿verías a tu familia o amigos?, ¿verías por fin esa serie que quieres?

Esa posibilidad, la de replantear el valor del tiempo gastado en tareas ordinarias, es lo que vende la empresa que dirige en México Mario Cortés Salim, según explica a El Sol de México.

"El tiempo, sí, creo que es muy importante y varias empresas se dan cuenta. El cliente lo que busca es ya no perder el tiempo en el tráfico y hay varias soluciones para ahorrarte todos estos tiempos. No es que a la gente ya no le guste comprar, sino que nosotros vamos a hacer un servicio por ti, somos una plataforma tecnológica para hacerte la vida más fácil", explica.

Mercadoni es una plataforma digital donde el usuario puede hacer las compras del mercado y recibirlas en su domicilio en menos de dos horas o en alguna hora convenida.

El catálogo de productos de la app se extienden a lo largo de casi todas las grandes cadena de supermercados operando actualmente en México, tiendas de conveniencia, panaderías, farmacias, ferreterías, tiendas especializadas y gourmet.





Sin límites en la cantidad de productos a comprar, el único condicionante es que se trate de artículos relativamente pequeños y de uso cotidiano. La app realiza el cálculo con base en los productos solicitados, su peso y volumen y el kilometraje del traslado, para que a manera de tarifa dinámica se establezca un costo por el servicio.

Los usuarios, en tanto, pueden aprovechar descuentos específicos de la plataforma en sus productos o promociones con algunas cadenas aliadas de Mercadoni como ventas especiales.

Los pilotos, por el otro lado, son personas capacitadas por Mercadoni que reciben las órdenes de compra y en bicicletas, motos o autos -dependiendo del tamaño del pedido- las llevan hasta el punto acordado con el usuario.

"La lógica de productos que llevamos es en aquellos donde no necesites verlo para escoger. No nos limitamos con que no vas a encontrar ciertos productos, si vas al súper vas a encontrar lo mismo en Mercadoni, es por eso que le vemos mucho valor: haces el súper, pero lo haces en cinco minutos, no te agregamos las dos o tres horas que te tardas", explica Mario.





PROMESA COLOMBIANA

Con apenas 28 años Mario ya dirige uno de los capítulos más importantes de esta empresa con operaciones en Argentina y Colombia.

Fundada en 2015 por los emprendedores Pedro Freire y Antonio Nunes, Mercadoni es una de las promesas jóvenes del emprendedurismo colombiano y que ha logrado atraer capitales por más de 17 millones de dólares.

A mediados de 2016, el modelo de Mercadoni atrajo al fondo de inversión español Axon Partners Group, el cual le apostó dos millones de dólares, para luego invertir otros 6.2 millones en conjunto con Grupo Pegasus y otros inversionistas.

El listado de inversionistas de Mercadoni se amplió al cierre del año pasado, con un capital por otros nueve millones de dólares depositado por Movile, empresa de origen brasileño especializada en mercados móviles.

Según comunicó en su momento Axon, sus razones para el emprendimiento fueron las ventajas para los usuarios como ahorro de tiempo en el desplazamiento, comodidad para la selección de productos y menos tiempo en el proceso de pago, así como la progresiva migración de la economía mundial hacia los servicios en línea.

Mario conoció a Antonio cuando el primero aún trabajaba como gerente de proyecciones y logística en el servicio internacional de transporte, Uber, asegurándose de que la oferta de choferes coincidiera con la demanda de usuarios.

"En Uber empecé a ver al mundo de las startup, cómo no todo está armado y puedes deshacerlo todo y volverlo a armar, versus una empresa más formal. Empiezas a trabajar más con base en resultados, cómo funciona la tecnología, cómo ayuda a las personas a hacer que esto sea atractivo para todos los usuarios y mostrarles la propuesta de valor.

"Conocí a Antonio en un evento de startups, me platicó la idea de lo que era Mercadoni y poco tiempo después me contactó para venirme acá", recuerda.

Por sus responsabilidades en Uber, Mario conocía bien el funcionamiento del tráfico y las entrañas de la demanda y oferta en una urbe tan complicada como la Ciudad de México; justo lo que Mercadoni necesitaba.

En Mario, los fundadores de Mercadoni confiaron la responsabilidad de cimentar sus operaciones en México, que según explica, es uno de los hubs de tecnología más importantes de Latinoamérica.

"La presencia en México es necesaria porque es pionero en muchos aspectos y desde aquí baja a toda Latinoamérica."Uno de los retos más importantes para las startups es lograr ese trabajo regional, tienes diferentes culturas en tres países y en estos tienes que hacer diferentes cosas. A veces estás viciado de hacer lo pero tienes que ir cambiando cosas para cada uno de los países, es diferente trabajar para Colombia que en México, de diferentes maneras llegas al mismo resultado", dice.





SOLUCIÓN EN RUEDAS

Por su experiencia de primera mano en Uber y ahora en Mercadoni, Mario explica que el tráfico de las grandes urbes y el tiempo desperdiciado en embotellamientos está siendo uno de los impulsores más grandes de las startups a nivel mundial.

"Es así como lo vemos: ya no saques tu auto para hacer el súper, nosotros lo hacemos por ti, ya no contribuyas al tráfico. Así ya te ahorraste vehículos a un costo bajo y cubres una necesidad.

"Mercadoni como otras empresas estamos cambiando la movilidad de la ciudad, es cambiar ese paisaje, no es construir más carreteras y calles para los automóviles sino cómo pensar en usar menos el automóvil y construir soluciones más inteligentes para hacer una ciudad más inteligente en ese sentido", explica.

Actualmente, las ventas facilitadas por Mercadoni y el número de usuarios crece a doble dígito cada mes, con un ticket de 950 pesos en promedio y un carrito con 20 productos cada 2.6 veces al mes como media.

Entre los planes más inmediatos está ampliar el servicio a otras ciudades importantes del país, como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro, pues actualmente Mercadoni sólo ofrece su servicio en la zona conurbada de la Ciudad de México, para lo cual afinan la estrategia de entrada.

El mercado mexicano es aún desconfiado de algunas soluciones tecnológicas, según explica Mario, lo que implica un reto de comunicación para Mercadoni. Es por eso que buscan mejorar la plataforma para que se ofrezca una experiencia lo más cercana posible a ir en persona al mercado, con variedad de productos, soporte al consumidor en tiempo real y comunicación instantánea con los pilotos.

"El reto es convencerte de que podemos darte la misma experiencia, se trata de replicar el mercado offline a online, y que los clientes lo vean así.

"Seguir innovando es clave, hacer las cosas diferente y ver cómo mejoras en cada una de las partes es importante. Las cosas nunca van a estar perfectas, entonces es siempre buscar esa perfección y creo que la persona que se quede así no va a salir adelante, no subestimar al usuario y exigirte más a tí como empresa porque el cliente siempre va a querer y ver algo nuevo, si no te ganan", finaliza.