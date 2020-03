Mastercard debutará como cámara de pagos

Mastercard está listo para operar como cámara de compensación en México. Ya tiene la autorización del regulador y la infraestructura para hacerlo, sólo falta la coordinación con las dos cámaras que operan en el país para garantizar que no haya interrupciones en las operaciones.

Guillermo Escobar, vicepresidente ejecutivo Comercial de Mastercard para México y Centroamérica, contó que si bien en el país existen ya los protocolos para operar entre cámaras, la industria todavía no llega a acuerdos de uso.

“Estamos trabajando en asegurar la interoperabilidad, es decir, que podamos trabajar con otras cámaras de compensación para que la experiencia del usuario sea la mejor y que no haya interrupciones en las transacciones”, refirió en entrevista con El Sol de México.

Las cámaras de compensación son sistemas que dan servicios como la liquidación de documentos interbancarios, operación de transferencia electrónica de fondos y domiciliación de recibos, esto es, se encargan de solicitar, autorizar y realizar pagos que se hacen con tarjetas.

Previo a la autorización que recibió Mastercard por parte del Banco de México a finales de 2018, en el país solo operaban dos cámaras de compensación: E-Global y Prosa, las cuales tienen la función de puente entre los usuarios y los bancos para aprobar operaciones como pagos y transferencias, previa verificación de que las tarjetas cuenten con fondos.

Escobar reconoció que el inicio de operaciones como cámara, que le permitirá a la compañía operar transacciones domésticas, ha sido lento por la falta de coordinación con la competencia, aunque confía que se acelere en los próximos meses.

“Los protocolos para interoperar están definidos, falta que las plataformas tecnológicas se adapten a estos. Estos cambios tecnológicos son lo que han retrasado nuestra operación, la velocidad en la que las cámaras adaptan sus sistemas a las nuevas definiciones de cómo se va a jugar en México”, señaló el directivo.

Sin embargo, celebró que haya mayor competencia. Incluso apuntó que este año se espera la integración de una cuarta cámara de compensación y que el mercado mexicano esté listo para recibir a más, esto en beneficio de los usuarios.

“Claramente la competencia está pensada en beneficiar los usuarios finales y asegurar que cuando inician una transacción si no pasa es porque no tenían fondos suficientes, pero que no sea porque el sistema no estuvo activo o porque se cayó o portal”, dijo.

En 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación para determinar la posible existencia de barreras a la competencia en el mercado de sistema de pagos, cuyo procesamiento involucraba a una cámara de compensación para pagos con tarjetas de crédito o de débito

Al respecto, el directivo de Mastercard opinó que resulta complicado para él señalar un monopolio cuando el sistema venía funcionando así por lo que, dijo, prefiere enfocarse en lo que viene hacia delante para el mercado.

“Las condiciones de cómo se ve hacia adelante la competencia me parece que es donde queremos estar, donde esperamos el anuncio de una cuarta cámara de compensación y probablemente haya más en el futuro. Lo importante es que se defina muy rápido su participación y que haya las inversiones tecnológicas para que estas cuatro cámaras puedan interactuar en el mercado”, refirió.

Escobar aseveró que la operación de más cámaras al final es en beneficio de los usuarios, con el fin de asegurar que cuando realicen una transacción esta se haga sin contratiempos.

Al recordarle el incidente en el que el año pasado hubo una falla en una cámara de compensación que afectó a miles de clientes, el directivo indicó que una mayor competencia en el mercado resulta en menos fallas en el sistema.

“Debemos asegurarnos que si una operación no pasa es porque no tenía fondos suficientes, pero que no sea porque el sistema no estuvo activo o porque se cayó el portal”, subrayó.

Concluyó que al garantizar que los pagos electrónicos y de tarjetas se hacen más rápido y sin fallas, se gana la confianza de los usuarios esto en beneficio de impulsar otro tipo de pagos más allá del efectivo.

“Nosotros, que visualizamos un mundo sin efectivo, no lo vamos a alcanzar si no logramos la misma confianza en los usuarios.

"El efectivo siempre en cualquier pago pasa, entonces nosotros tenemos que garantizar como ecosistema que una transacción digital siempre pase, es una responsabilidad de todos los que participamos en los medios de pago”, finalizó.