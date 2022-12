Meta planea eliminar las noticias de Facebook

De aprobarse la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo en el Congreso de Estados Unidos, el gigante de las redes sociales, Meta Platforms Inc, dijo que se vería obligada a eliminar las noticias de Facebook, alegando que los medios se benefician de la publicación de sus contenidos en la plataforma.

La ley facilita que las empresas de noticias negocien colectivamente con gigantes de Internet, como Meta y Alphabet Inc GOOGL.O, los términos en los que los contenidos de las empresas de noticias pueden ser distribuidos online.

El portavoz de Meta, Andy Stone, dijo en un tuit que la ley no reconoce que los editores y las emisoras ponen los contenidos en la plataforma porque "les beneficia en sus resultados, y no al revés".

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs — Andy Stone (@andymstone) December 5, 2022

Una ley australiana similar, que entró en vigor en marzo de 2021 después de que las conversaciones con las grandes empresas tecnológicas llevaran a un breve cierre de los canales de noticias de Facebook en el país, ha funcionado en gran medida, según un informe del Gobierno.

Desde que entró en vigor el Código de Negociación de los Medios de Comunicación, varias empresas tecnológicas, entre ellas Meta y Alphabet, han firmado más de 30 acuerdos con medios de comunicación, compensándoles por los contenidos que generan clics y dólares de publicidad, añade el informe.