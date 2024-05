Es la resistencia de los partidos o el extraño caso de la súbita discapacidad de personas candidatas

Para acceder a lugares reservados y llegar a Congresos hay personas candidatas que aseguran que tienen discapacidad

Katia D’Artigues

Mario Campos, colega periodista, me dio la cabeza de este texto hoy.

Rivaliza con la opinión de otra periodista que admiro mucho, Ana Francisca Vega: “Juanitas 2.0”.

Y es que eso está pasando con las acciones afirmativas (lugares reservados obligatorios que deben poner todos los partidos) para personas con discapacidad en estas elecciones: además de que sólo el Partido Verde y Movimiento Ciudadano han cumplido con el número asignado, algunos de ellos han presentado a personas que dudamos seriamente que vivan con una discapacidad.

Como lo lee, querido lector, lectora: personas que podrían estar fingiendo tener una discapacidad para tener ese lugar reservado y garantizar su llegada a futuros Congresos. Diversos activistas en toda la República hemos estado investigando a estas personas para ver si efectivamente representan al colectivo. Y hay casos verdaderamente insultantes.

Pongo cinco de ejemplo:

¡Milagro, camina! Luis Chávez, candidato a Diputado Local en Tlalpan por “Va Por la CDMX” se registró como persona con discapacidad motriz permanente, pero arranca un promocional caminando y sobre puentes peatonales a los que sólo pudo subir por escaleras.

Ay, sí, ya me acordé que tengo una discapacidad:

1) Carlos Alberto Soto Delgado, busca ser reelecto como presidente municipal en Zamora, Michoacán. Asegura tener una discapacidad visual que… pues nadie ha visto. Cuando le preguntaron a su representante legal dijo que tenía “miopía y astigmatismo”.

2) Julieta García Zepeda, en Michoacán, que también busca reelegirse. Presentó un certificado de que tiene “neuritis óptica” (que se trata con corticosteroides). En la anterior legislatura, desde 2021, nunca dijo que tenía visión borrosa, dolor de ojos o algún otro síntoma.

3) Rosario Morales, candidata en Álvaro Obregón por Seguimos haciendo Historia. Primera noticia de que tiene una discapacidad visual.

Una mujer, dos diagnósticos:

Es el caso de Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, candidata en Tlaxcala por Fuerza y Corazón por México. Lo mismo entregó un documento médico que acredita que tiene fibromialgia y otro que discapacidad permanente neuromotora.

Que algunos otros, teniendo discapacidad utilizan hasta un lenguaje capacitista (es decir, discriminatorio hacia personas con discapacidad), ya no me meto. ¿Que tampoco representen demandas hechas por el colectivo durante generaciones y tengan trabajo en el tema? Bueno, sería ideal, sin embargo es como pedir a las mujeres que sólo trabajen en el tema de la igualdad de género. Creo que con su presencia harían un cambio importante (aunque hay algunos activistas que no están de acuerdo y está bien).

Lo que escucho en off de record como “argumentos” de los partidos es lo mismo que escuchaba con respecto a las candidaturas de mujeres: “Es que no hay personas con discapacidad preparadas”, “Es que no encontramos”....

Disiento, pero aceptando sin conceder, nunca tendrán experiencia si no hay oportunidades. Y el círculo de la exclusión permanecerá.

Me encantó una línea que escribieron Tania Sánchez y Alex Castillo esta semana en “Discapacidad y privilegio: Las usurpaciones de las acciones afirmativas de las pcd”, y creo que tienen toda la razón: “Para algunos, las pcd solo existimos cuando ocupan nuestros espacios como un privilegio”.

¿Por qué el INE no hizo nada? Argumentan que no son médicos para andar certificando discapacidades, que ellos deben actuar de “buena fe”. Lo cierto es que la discapacidad tampoco debería medirse por un tema sólo médico… pero de eso hablamos en otra ocasión.

Personas candidatas a la Presidencia: ¿cuándo hablarán de discapacidad?

Desde hace más de un mes, en colaboración con Organización Editorial Mexicana, les hemos pedido a Jorge Álvarez Maynez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum que nos den una entrevista para hablar de sus propuestas para incluir a personas con discapacidad.

En México hay 20 millones de personas con discapacidad y la discapacidad impacta a todo el grupo familiar. Ponga usted que cuatro por persona: 80 millones de mexicanos y mexicanas. Dos de cada tres personas de nuestro país.

Además, hay 16.7 millones de personas con discapacidad mayores de 18 años, es decir, en edad de votar.

Pedimos una entrevista para contestar cinco preguntas. Media hora de su tiempo y vamos a donde quieran. ¿Es mucho pedir?