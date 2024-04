Se busca un ave rara… ¿me ayudan a encontrarla?

Las campañas no están siendo accesibles para personas con discapacidad. El INE que podría obligar a los partidos tampoco lo es. ¿Y qué dicen Conapred y la CNDH? Nada.

por Katia D’Artigues

Por estos días busco un ave rara. Ojalá encuentre una. Quizá ustedes me pueden apoyar a encontrarla.

¿Conocen a una persona candidata, a cualquier puesto de elección de entre los más de 19 mil cargos que están en juego para este 2 de junio que le hable a todas las personas que podrían votar por ella? Hasta ahora no la he encontrado.

Pero, Katia, dirán… ¡pues todos y todas lo hacen! Buscan nuestro voto y tratan de convencer a las personas que forman parte del padrón electoral que voten por ella.

Pues, no, no es así.

Los partidos políticos, todos, están discriminando a no informar a todas las personas como están obligados por ley, además. Lo saben, sin embargo no hacen nada. Tampoco ninguna autoridad ha levantado la voz para decirlo y obligarlos.

Imagine que usted es una persona con discapacidad auditiva y se comunica en Lengua de Señas Mexicana. Bueno, no puede acceder a la mayoría de los videos de las personas candidatas. En los pocos que tienen interpretación (que no traducción) a veces recortan la silueta y eso crea ‘ruido’ que no permite que se entienda el mensaje o ponen un recuadro tan pequeño que tampoco le permite entender.

Si usted fuera una persona con discapacidad visual y navega por internet para enterarse de lo que dicen las personas candidatas en sus páginas web, tampoco lo podrá hacer. No están pensadas para usted. En redes sociales, todas las hermosas imágenes que los diseñadores de campaña hacen, tampoco están descritas entonces… pues no se entera.

¿Conocen a alguna persona candidata que haya hecho algo en otros formatos accesibles, como braille o lectura fácil para personas con discapacidad intelectual? Yo no y miren que la he buscado.

Supongamos que entonces usted, un ciudadano o ciudadana que quiere informarse acude al Instituto Nacional Electoral. Sabe que, por ley, sus plataformas políticas deben publicarse. Todo parecería indicar que tienen sus materiales accesibles porque entre otras cosas acaban de hacer el primer debate de los candidatos a la Presidencia en distintos formatos como con cuatro intérpretes en Lengua de Señas Mexicanas y tres lenguas indígenas.

Ilusionado o ilusionada va usted ahí y ¡zas! se topa que tampoco pensaron en usted. Si bien hay algunas páginas que tienen algunas funciones de accesibilidad que lo mandan a otra página donde pusieron las cosas a las cuales usted si puede acceder, no están todas. El instituto, con base en no sé cuáles criterios decidió que usted no no quiere acceder a todo.

El INE viola la ley (el Artículo 6o. constituiiconal para empezar) así como su propia Política de Igualdad de Género y No Discriminación del INE que dice, y lo cito, tiene por objeto dar cumplimiento a la obligación constitucional de las instituciones públicas de “garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y evitar cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos de las personas”.

El INE debería levantar la voz y exigirles a los candidatos accesibilidad, pero si ni ellos mismos cumplen… estamos perdidos.

Esto que le digo lo tenemos plenamente probado en Yo También, en diversas notas que han sido hechas por nuestros colaboradores con discapacidad, particularmente uno, Celso Soto, quien es un experto en accesibilidad y vive con baja visión. El se encarga en el día a día de asegurarse de que nuestro portal sea accesible para todas las personas, como fue diseñado (pero hay que mantenerlo así).

Celso se ha encargado de navegar diversos sitios web como el de las candidatas y candidatos a la presidencia y del mismo INE y eso fue lo que encontró: vil, clara, contundente discriminación.

A todo esto, ¿qué ha dicho sobre el tema el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Conapred? Nada. ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que está encargada del mecanismo del seguimiento de la Convención internacional que nos obliga a incluir a las personas con discapacidad? Nada.

Si a estas instituicones las ven, también avísenles que tienen que hacer el trabajo para el que fueron creadas que es muy importante.