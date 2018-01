México, un país dependiente de la moda estadounidense

MEDELLÍN, COLOMBIA .- Actualmente, el mercado textil de moda en México está orientado y preparado principalmente a la maquila y no a la creación de marcas, lo que lo ha orillado a depender de las compañías de este sector de origen estadounidense.

Así lo señaló Sebastián Díez Vargas, director de Mercadeo del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), empresa colombiana encargada de formar y capacitar empresarios, de investigar e informales las tendencias de la moda y de transformar sus compañías para hacerlas sostenibles y rentables.

Semana de la Moda de Nueva Yok

En un ejercicio de información denominado "one to one" que se realizó con medios de comunicación a propósito de la edición número 30 de la feria Colombiatex de las Américas (que organiza Inexmoda y que realizará del 23 al 25 de enero), Díez Vargas propuso a los empresarios mexicanos del sector cambiar de "chip" y entender la importancia de constituir marcas y modelos de negocios propios.

"En México el reto es la cultura de creación de marca y cómo la creación de marca empieza a impactar un monto de procesos al interior de las compañías, porque México no es un país muy fuerte en la creación de marcas, culturalmente han estado más preparados para la maquila y para responder a necesidades de paquete completo", dijo.

Señaló que ante el escaso lanzamiento de marcas mexicanas, el sector textil-moda de México ve su salvación en las compañías de su país vecino: Estados Unidos.

Pasarela

"El mercado mexicano está muy orientado a la maquila y a depender de las marcas estadounidenses entonces para ellos la única salvación es ese mercado y ese modelo de negocio, entonces yo creo que el reto más grande es cambiar el 'chip' en México para que los empresarios entiendan la importancia de constituir marcas y constituir modelos de negocio" dijo.

Díez Vargas también invitó a la iniciativa privada mexicana a a sensibilizarse y estar abiertos al cambio para que de esta forma dejen de depender de las tendencias de moda de Estados Unidos.