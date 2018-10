México y Canadá serán estupendos socios comerciales: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que México y Canadá serán maravillosos socios comerciales luego de que se aprobara el nuevo acuerdo entre los tres países USMCA.

A través de su cuenta de twitter, Trump escribió: "Grandes criticas en el nuevo USMCA. ¡Gracias! México y Canadá serán estupendos socios en el comercio (y más) por mucho tiempo”.



Great reviews on the new USMCA. Thank you! Mexico and Canada will be wonderful partners in Trade (and more) long into the future. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2018

Washington y Ottawa alcanzaron un acuerdo el domingo, después de semanas de tensas negociaciones bilaterales para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Estados Unidos logró en agosto un pacto comercial separado con México, el tercer miembro del TLCAN.

USMCA llevará más empleos a EU

El nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) apunta a llevar más empleos a Estados Unidos, mientras que Canadá y México aceptan un comercio más restrictivo con su vecino, su principal socio exportador.

"Estas medidas apoyarán muchos, cientos de miles, de empleos estadounidenses", dijo Trump en declaraciones en la Casa Blanca, describiendo el acuerdo como el "más importante" que Estados Unidos ha alcanzado.

"Empleos de alta calidad"

"Significa muchos más trabajos estadounidenses y estos son empleos de alta calidad", agregó. Trump ha descrito reiteradamente al TLCAN con un acuerdo terrible para Estados Unidos.

Es posible que cualquier incremento de las contrataciones en Estados Unidos tarde años, pero el acuerdo brinda a Trump una victoria que puede promover en eventos de campaña durante el próximo mes, respaldando a los candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

