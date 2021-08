Miguel Alemán Magnani buscará seguir proceso judicial en Francia

El empresario Miguel Alemán Magnani buscará seguir cualquier proceso legal que le imponga el gobierno mexicano desde Francia, donde actualmente reside, informó su abogado, Javier Mondragón.

En entrevista con El Sol de México, el abogado recordó que Alemán Magnani tiene ciudadanía francesa y que, en caso de ser necesario, se acogerá a sus derechos como ciudadano galo para evitar una extradición a México.

Finanzas Miguel Alemán Magnani, el empresario que hizo volar a Interjet y la llevó al borde de la quiebra

Mondragón dijo que México es el único país donde los acusados siguen un proceso en prisión aunque sean inocentes, y que los juicios pueden durar años y cuando se determina la no culpabilidad de la persona solo se le pide una disculpa.

Es por ello que indicó que su cliente seguirá cualquier proceso en libertad desde París.

Asimismo, indicó que Miguel Alemán se pondrá a disposición de las autoridades francesas cuando éstas lo requieran para aclarar su situación legal en México, luego de que el gobierno solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para localizar al empresario.

El abogado indicó que el siguiente paso podría ser solicitar la captura de Alemán Magnani y su extradición a México.

No obstante, subrayó que el ex CEO de Interjet no está huyendo de la justicia mexicana, sino que viajó a Europa para buscar oportunidades de negocio y recursos para saldar la deuda de Interjet con el fisco.

Incluso, aseguró que el empresario consiguió un fondo de inversión de 500 millones de dólares pero no los inyectará a la empresa hasta recuperar el control que, dijo, fue tomado con engaños por Alejandro del Valle.

De acuerdo con el abogado, la familia Alemán cedió 90 por ciento de Interjet a Del Valle con la promesa de que éste pagaría cuatro mil 300 millones de pesos para saldar las adeudos con el fisco y los salarios atrasados de empleados así como las deudas con proveedores.

Pero dijo que el empresario incumplió con su parte del trato e, incluso, apuntó que ya se hizo del conocimiento del SAT la situación, por lo que no entiende porqué hay una persecución contra Alemán Magnani.