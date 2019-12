Millennials quieren conexión permanente

Para los jóvenes que nacieron en las décadas de 1980 y 1990 perder la conexión a internet no es una opción, pues la red de redes es parte esencial de su vida y sus decisiones diarias

Según el Informe de hábitos de consumo de medios de comunicación por jóvenes, elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), este sector de la población no se despega de sus dispositivos móviles, redes sociales y plataformas, pues utilizan estos medios para buscar características de personalización y cosas que quieren consumir.

“Adaptan contenidos a su necesidad de exposición a los medios; una interacción ‘multipantalla’ y (quieren) estar conectados todo el tiempo”, detalla el estudio.

Pero el estudio arroja que las nuevas generaciones no han dejado totalmente de lado a los medios tradicionales, como la televisión abierta o la radio, aunque éste último ha perdido más terreno, debido a plataformas como Spotify o YouTube.

La radio y la televisión, detalla el IFT, sirven como acompañantes de la rutina o como medios a los que los jóvenes están expuestos por su dinámica, y no necesariamente porque sean los de su elección.

El regulador de las telecomunicaciones precisó que este sector de la población acude a los medios tradicionales cuando buscan información noticiosa, pues la consideran seria y sustentada.

No obstante, consideran que la televisión abierta no tiene variedad de contenidos, hay muchos comerciales y no hay programación personalizada.