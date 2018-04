MIT reconocerá a empresarios mexicanos que impulsan modelo de policía predictiva

La historia de éxito de dos grupos de empresarios mexicanos será compartida en la conferencia “Stories of Mexican Entrepreneurs in the US and Mexico” en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) debido a su destacado desempeño como empresas jóvenes con gran potencial.

Será impartida por los fundadores de las empresas mexicanas BIOBOT Analytics y SERTECH.

Cristian Sámano y Oscar Cuellar, Co Founders de SERTECH, conforman un grupo interdisciplinario de matemáticos, economistas, ingenieros y politólogos, trabaja en el análisis de datos mediáticos usando variables demográficas y geográficas para generar inteligencia para clientes de la industria privada y del sector público.

SERTECH provee los servicios de monitoreo de medios integrando diversas fuentes en tiempo real, consultoría para la implementación, evaluación y seguimiento de políticas y estrategias públicas; así como investigaciones de mercado para el análisis de impacto de proyectos. Todo lo anterior, con el fin de ayudar a los clientes a tomar decisiones con más y mejor información que resulten en beneficios para sus propósitos.

Dentro del evento, los fundadores de SERTECH presentarán el “Modelo de Policía Predictiva” el cual ya fue implementado en Irapuato, Guanajuato. El programa, junto con BetaGov de la Universidad de Nueva York y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), fue destacado como caso de éxito debido a los resultados que se han obtenido.

Con ello, la empresa busca hacer un diagnóstico del estado salud pública de dichas comunidades para que se pueda tener una mejor implementación de políticas públicas en salud que beneficie a los habitantes de las entidades.

Por otro lado, BIOBOT Analytics fundada, por la estudiante de MIT, Mariana Matus, desarrolla tecnología para transformar las alcantarillas en observatorios de salud pública con el objetivo de registrar información contenida en las aguas residuales para estudiar características de sanidad de comunidades específicas.

Al evento internacional acudirán figuras públicas como Víctor Guiogana, Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Cónsul de México en Boston, Emilia Rabasa, entre otros.