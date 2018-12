Despidos de Nissan en México retumban en medios internacionales

Tras el anuncio oficial de Nissan Mexicana que despedirá mil trabajadores a partir del próximo mes de enero, como lo adelantó El Sol del Centro, a causa de las condiciones retadoras del mercado en nuestro país, que le obligan a ajustar a la baja sus niveles de producción, la noticia fue retomada por distintos medios internacionales.

Bloomberg asegura que el fabricante japonés de automóviles reducirá las horas de trabajo y reducirá la producción hasta en un 20 por ciento en cinco plantas de ensamblaje en los dos países (Estados Unidos y México).

Financial Times destaca que Nissan vende 1 de cada 5 coches que circula en las carreteras mexicanas.

Reuters por su parte señala que Nissan aduce "cambios en el marcado" para tomar la decisión.

"En respuesta a las desafiantes condiciones del mercado en México, Nissan está ajustando los niveles de producción", escribió Brian Brockman, director de comunicaciones corporativas de Nissan, en un correo electrónico a Reuters.

Los recortes se registrarán principalmente en las plantas establecidas en Morelos y Aguascalientes, si bien aún se evalúa el impacto específico en cada plaza. En el caso de esta entidad, las afectaciones se concentrarán en las plantas Nissan A-1 y Nissan A-2, no así en Compas, que mantiene una cooperación estratégica con Daimler, fabricante de vehículos Mercedes Benz.

En Aguascalientes operan tres plantas armadoras que dan empleo directo a ocho mil trabajadores, y 37 mil empleados más laboran en 201 factorías que, en mayor o menor nivel, proveen autopartes o insumos para el armado de los automotores de esta marca.

Herman Morfin, director de comunicación corporativa de Nissan Mexicana, confirmó que la empresa realiza ajustes a los niveles de producción de sus plantas establecidas en ambas entidades, “en respuesta a las condiciones retadoras del mercado en México”, así como factores externos, entre ellos el incremento en el costo de materias primas.

