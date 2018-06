El servicio de streaming Netflix tiene una falla masiva en su servicio en todos los dispositivos, así lo confirmó en su cuenta de Twitter.



“Estamos al tanto de que los miembros están teniendo problemas en la transmisión en todos los dispositivos", indicó.

Señaló que se está “investigando el problema y apreciamos su paciencia".

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience. — Netflix CS (@Netflixhelps) 11 de junio de 2018 Me caí, peldón, toy chiquito. El personal capacitado ya está trabajando en ello. pic.twitter.com/5xgXxGteZ5 — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 11 de junio de 2018

Ante ello, los miles de usuarios han recurrido a las redes sociales para mostrar sus opiniones al respecto:

Cuando no funciona #Netflix y cierras y abres la app 10000000 veces para ver si lo arreglas... pic.twitter.com/E4fzdNMfQJ — Vinyet Ginovart (@v_lilith_) 11 de junio de 2018 ¿Esto realmente está pasando? Que se supone que hago ahora si #Netflix ha caído pic.twitter.com/DLZaaij8yi — Monica de Bonilla (@MonicaclCruz) 11 de junio de 2018 Se cayó #Netflix y todos en este momento pic.twitter.com/enh4DIuy0q — Walter Hernandez Dodino (@wdodino) 11 de junio de 2018 Oh noooo Netflix se ha caído.

Me consuela entrar en Twitter y saber que no es sólo a mi 🤦🏾‍♀️ #alacama #netflixdown pic.twitter.com/PKtZpI9PAr — Browie (@VeroBrowie) 11 de junio de 2018 Por la caida a nivel mundial, creo que deberian darnos a todos 1 mes gratis #Netflix o no? — Cristián R.~ (@SonicxDDD) 11 de junio de 2018 La mala: Se cayó Netflix a nivel mundial.

La buena: Conocí a un grupo de personas en mi casa que dicen ser mi familia; parecen buena gente. — PPablo (@Pabloeprk) 11 de junio de 2018 lleva netflix dándome error una hora pic.twitter.com/MsmYtDiKMV — Norelis (@Noelia27UP) 11 de junio de 2018