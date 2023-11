No sabemos que pasó: Greg Brockman se dice sorprendido por despidos en OpenAI

Tras anunciarse el despido de Sam Altman como CEO de OpenAI, creadora de ChatGPT, el socio y presidente de la compañía Greg Brockman renunció a su puesto y a través de sus redes sociales publicó un mensaje donde contó cómo se enteró de la destitución de Sam.

Brockman dijo que junto a Sam, estaba conmocionado y triste, pero agradeció a todas las personas con las que había trabajado en OpenAI; sin embargo, dijo que aún estaban intentando entender qué era lo que había pasado.

“Primero, digamos gracias a todas las personas increíbles con las que hemos trabajado en OpenAI, a nuestros clientes, a nuestros inversores y a todos aquellos que se han acercado”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Finanzas OpenAI, creadora de ChatGPT, despide a su director ejecutivo, Sam Altman

“Nosotros también estamos tratando de descubrir exactamente qué pasó”, agregó, luego relató sobre cómo se habían enterado del despido.

“Anoche (16 de noviembre), Sam recibió un mensaje de texto de Ilya (Ilya Sutskever, cofundador y jefe científico de OpenAI), pidiendo hablar el viernes al mediodía. Sam se unió a Google Meet y toda la junta, excepto Greg, estaba allí. Ilya le dijo a Sam que lo iban a despedir y que la noticia se difundiría muy pronto”.

“A las 12:19 p.m., Greg recibió un mensaje de texto de Ilya pidiendo una llamada rápida. A las 12:23, Ilya envió un enlace a Google Meet. A Greg le dijeron que lo iban a destituir de la junta directiva (pero que era vital para la empresa y conservaría su puesto) y que Sam había sido despedido. Casi al mismo tiempo, OpenAI publicó una entrada de blog”.

“Hasta donde sabemos, el equipo directivo se enteró de esto poco después, excepto Mira (Mira Murati, desarrolladora de software que se desempeña como CEO interina de OpenAI y sustituta de Sam Altman) , que se enteró la noche anterior”.

Aún hay muchos cabos sueltos ya que parece que importantes piezas de OpenAI no estaban enterados de la decisión de la junta directiva, que justificó su decisión por considerar que Altman "no fue consistentemente honesto en sus comunicaciones" con el órgano, lo que "perjudicó su capacidad para ejercer sus responsabilidades".

"La junta directiva ya no tiene confianza en su capacidad para seguir liderando OpenAI", indica el mensaje, en el que se nombra a Mira Murati, como sustituta de Altman.

La junta consiste en el jefe científico Ilya Sutskever, que no es independiente, y en Adam D’Angelo (consejero delegado de Quora), Tasha McCauley (emprendedora tecnológica) y Helen Toner (académica del Georgetown Center for Security and Emerging Technology) y según The Information, el despido de Sam fue por un desacuerdo interno sobre la dirección de la empresa con respecto a centrarse en las ganancias por encima de la seguridad.