México seguirá importando gas; falta mucho tiempo para ser autosuficientes: AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que para ser autosuficientes aún “nos llevará mucho tiempo”, por lo que México seguirá importando gas.

Señaló que se descuidó la extracción de gas y de petróleo, además del abandono en la petroquímica.

“Estoy esperando disculpas de los que hablaban de que esa política era la que nos iba a salvar. No he leído nada que implique una autocrítica y que se ofrezca disculpas al pueblo de México”.

Durante la conferencia matutina, López Obrador comentó que es falso que los gobiernos de los estados tengan menos recursos, “se les entregaron los recursos que les corresponden por ley”.

“Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley. No se vale que nos echen la culpa, porque ahora todo ya es porque con la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos. El presupuesto se entrega de conformidad con la ley fiscal”.

Afirmó que de hacerlo, se estaría violando la ley, por lo que se presentarían controversias en el Poder Judicial. Sentenció que “si aumentan los impuestos es una decisión de los gobiernos locales y no tienen nada que ver con nosotros”.

“Las tienen en tiempo y forma y hasta por adelantando en algunos casos. Se dicen muchas mentiras, algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos y otras inventadas por nuestros adversarios y los medios conservadores, pero no es cierto”.

El Primer Mandatario acotó que muchos estados están con grandes deudas, porque “hay gobernadores que recibieron los estados quebrados como Nayarit, Chihuahua, pero hay varios así y les estamos ayudando, pero también tenemos compromisos, pero les estamos pidiendo que apliquen austeridad republicana”.

“Siguen habiendo gastos superfluos. Siguen comprando publicidad, bastante. Hay forma de ahorrar y lo mismo, esa es la práctica de antes, la deuda”.