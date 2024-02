Parados, 28 proyectos de energía eólica por incertidumbre legal

En México hay 28 proyectos de generación de energía eólica que están “en pausa” a causa de la incertidumbre que genera los cambios a las reglas en el sector que ha impulsado el actual gobierno federal, dijo Gerardo Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

Dichos proyectos representan una inversión de alrededor de cinco mil millones de dólares, con la finalidad de generar cinco mil megawatts para ser transferidos al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Hoy por hoy la inversión en proyectos de gran escala está en pausa porque no se ha podido hacer. Todas las grandes empresas que estamos en la asociación estamos con proyectos en desarrollo listos para continuar, pero digamos que se ha perdido un tiempo valioso”, declaró el directivo en conferencia de prensa.

Pérez dijo que se trata de proyectos que están en diversas etapas, como planeación o solicitudes de permisos, pero que las empresas decidieron poner pausa hasta tener más claridad sobre el rumbo del sector eléctrico.

Además, hay otros siete proyectos que ya están concluidos con la capacidad de generar 800 megawatts y que no se han podido conectar al SEN, cuatro de ellos por la falta de fecha de inicio de operaciones (COD) y el resto, dijo, podría integrarse en los próximos tres meses.

Dichos proyectos, añadió el directivo, representan una inversión de aproximadamente 800 millones de dólares.

Pérez dio a conocer que la AMDEE ya tuvo acercamientos con los equipos de las candidatas a la Presidencia de la República para acercarles sus propuestas las cuales, dijo, fueron bien recibidas.

“Hemos encontrado buena aceptación a nuestras propuestas en el sentido de que ambos lados están abiertos a tratar de dar un giro a esto, tenemos expectativas de que vamos a ser escuchados”, declaró.

El presidente de la AMDEE consideró que hoy en día la CFE no tiene suficientes recursos para invertir en generación de energía eólica, y que las empresas del sector están interesadas en participar pero para ello necesitan certeza jurídica y reglas claras.

Añadió que sin suficiente energía renovable, las empresas que puedan llegar al país por el fenómeno de nearshoring no se van a quedar.

“Este grupo de empresas tienen metas propias qué cumplir en el ámbito de energías renovables. El problema es que si no hay forma de suministrar este tipo de energía a estas compañías no creo que muchas de ellas se vayan a quedar. No es solo el deseo de querer invertir, la red debe ser paralela al desarrollo de estos proyectos”, comentó.