Paralizada, promoción turística en VisitMexico

A unas semanas de que inicie la temporada invernal, una de las que más turistas atrae de Europa, Canadá y Estados Unidos, el país no tiene una campaña de promoción de sus destinos en la plataforma VisitMexico.

Marcos Achar, el empresario a cargo de la plataforma, explicó que no tienen aún todo el material que la Secretaría de Turismo (Sectur) se comprometió a entregar, como son imágenes y videos de los principales atractivos nacionales. La liquidación del Consejo de Promoción Turística de México no está completa y por ello el gobierno no puede disponer de todos sus recursos.

En agosto pasado, la Sectur anunció una nueva etapa para el portal VisitMexico, bajo la dirección del CEO de Comex. El titular de Sectur, Miguel Torruco, calculó que con la estrategia llegarían cada año más de 55 millones de turistas internacionales al país.

A dos meses del relanzamiento, Visit México no ha sido renovada por falta de materiales que estaban en poder del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

“Estamos trabajando duro en el desarrollo de la plataforma, pero en la parte de recepción nos hemos tardado. Todo lo que son contenidos no los hemos recibido, tenemos eso pendiente por parte de la Secretaría de Hacienda”, comentó Achar.

“No había un procedimiento para entregar los activos (del CPTM), deben liquidarlos antes de sacarlos, es todo un tema legal que ni ellos mismos se esperaban y no le han dado solución”.

Recordó que cuando adquirió Visit- Mexico, a mediados del año, se planteó lanzar la plataforma lo antes posible para poder promocionar al país para la temporada invernal, pero esto difícilmente va a ocurrir.

Durante noviembre, los administradores de VisitMexico se reunirán con los secretarios del sector de los estados y empresarios de la industria, para definir estrategias de promoción. Para entonces espera lanzar la plataforma.

Los gobiernos estatales y municipales pueden destinar parte de su presupuesto de promoción turística para integrarse a la plataforma, mientras que a las empresas que quieran anunciarse se les cobrará una cuota.

El directivo indicó que Grupo Posadas, Aeroméxico e Interjet se han aliado con la plataforma, pero no han aportado recursos porque todavía no hay un diseño de paquetes o estrategias.