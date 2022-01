Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores recibirán un pago doble durante enero?

Con la llega del primer mes de 2022, la pensión para los adultos mayores otorgó el primer pago del año, el cual comenzó a a liberarse desde el pasado lunes 3 de enero hasta el viernes 7.

La Pensión para los Adultos Mayores es un programa federal que se otorga bimestralmente, de acuerdo con el Gobierno de México y su objetivo es brindar un recurso económico que les permita a las personas de 65 años o más tener una mejor calidad de salud, vivienda y alimentación, los beneficiarios reciben el dinero a través del Banco del Bienestar.

Anteriormente, se entregaba la cantidad de $2 mil 550, pero con el aumento presupuestario a los apoyos sociales, ahora se depositan $3 mil 850. La inscripción la realizan funcionarios públicos que hacen visitas domiciliarias.

¿Cómo consultar si ya te depositaron?

El Banco del Bienestar cuenta con tres métodos para verificar el saldo de la cuenta bancaria:

Acudir directamente al banco ya sea en la ventanilla o en un cajero automático

Con una cuenta Debicuenta Expres desde el sitio web .

. Marcar al número 800 633 42 64

¿Quiénes reciben doble depósito en enero?

Los depósitos se realizan de acuerdo al periodo en el que se integrara la gente, por este motivo, algunos se les reflejará una doble entrega para este periodo, pero existen ciertas condiciones para que así sea.

Quienes se hayan registrado en octubre del 2021, no alcanzaron a tener el apoyo en diciembre, por eso para enero se les dará junto con el que corresponde a los primeros dos meses del 2022, entonces si a un familiar no le llegó nada cuando a los demás beneficiarios sí, no debe preocuparse. Esto no aplica para quienes fueron admitidos en septiembre del 2021, ya que ellos están alineados con las fechas.

¿Ya sabes que, ahora, desde los 65 años de edad puedes inscribirte a la Pensión para el Bienestar de las y los adultos mayores?

En este sentido, el monto otorgado irá creciendo cada año un 20 por cierto hasta llegar al 2024; la administración recomendó estar al pendiente de cualquier anuncio emitido por los canales oficiales, en ellos se hablará sobre la apertura de nuevas fechas de inscripción, lo datos para tener atención personalizada o las normas y lineamientos que se necesitan para no perder el acceso a la pensión.

Para los adultos mayores indígenas un documento que demuestre residencia en alguno de los municipios catalogados como pueblos originarios.