Pese a la huelga, subsidiaria de Caterpillar en Tamaulipas se niega a negociar con trabajadores

No obstante ser una empresa trasnacional con presencia global, Tecnología Modificada, subsidiaria de Caterpillar, no quiere arreglar nada con sus trabajadores, no quiere firmar el contrato colectivo de trabajo. No se preocupa por sus trabajadores. “Y atender sus demandas es como quitarle un pelo a un gato”.

Así lo manifestó la abogada Susana Prieto Terrazas, vocera del Sindicato NacionaI Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS), al comentar sobre la situación de los 480 trabajadores de la empresa Tecnología Modificada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que ya se investiga por presunta denegación de derechos colectivos laborales en el marco del T-MEC.

“Los trabajadores están muy mal. No tienen para comer. La Caterpillar no quiere arreglar nada. No quiere firmar el contrato colectivo de trabajo (CCT). No se comunica, no da señales de vida. No entiende nada. Sigue en su misma postura. Los trabajadores están en una situación bastante lamentable. Ya tienen un mes sin recibir salarios”, dijo en entrevista.

“Ya tenemos una trabajadora que enfrenta la muerte de un familiar y no le pagan las prestaciones, la ayuda de gastos funerarios. Nada. No se han comunicado en absoluto. No tenemos ninguna señal de vida de Caterpillar. No hay ningún funcionario, la empresa está cerrada. Está la pobre mujer con su pena”, relató.

Esta empresa establecida desde hace 15 años en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que remanufactura autopartes, entre otros módulos electrónicos o ECMS, marchas, alternadores, filtros y bombas hidráulicas. “no quiere negociar el contrato colectivo de trabajo con el sindicato independiente”.

Refirió la abogada Prieto Terrazas a El Sol de México que los trabajadores estaban afiliados al Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora de Nuevo Laredo Tamaulipas (SLTIMNLT) de la CTM.

“Los trabajadores no legitimaron el CCT porque querían cambiar de Sindicato y se afiliaron al SNITIS y éste, emplazó a huelga por firmar el CCT. Y la empresa no ha querido firmarlo porque está aferrada a que sea en sus términos”.

Ofrecen el 16% de aumento salarial y 4.5% en prestaciones que ya tenía el contrato de la CTM. Pero los trabajadores piden 30, 35% de aumento al salario. Y como no hubo respuesta empresarial, se estalló la huelga el 22 de septiembre de 2023.

Está cerrada la planta. No hay trabajo, no hay salarios, no hay nada. Y ya se declaró procedente la queja ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos consideró la queja por violación a la libertad de asociación sindical, refirió.

Empresas no entienden cambios en el mundo laboral

Están en la indefensión todos los trabajadores. No se puede hacer nada. Esperar nada más. Pero sí mañana dice la empresa que quiere firmar el CCT lo firma. La empresa puede conciliar y firmar el contrato en cualquier momento.

“Pero la empresa quiere negociar con el Sindicato Independiente como lo hacía con la CTM. “…Aquí está lo que se ofrece. No hay más…” Entonces es un problema, porque la empresa no entiende de cultura laboral, ni de la visión de los nuevos sindicatos independientes”.

“Los nuevos sindicatos van por la defensa real de los trabajadores. Estaban acostumbrados a que la CTM aceptaba todo lo que ofrecía para no tener conflicto con la empresa, a no hacer nada y solo cobrar las cuotas sindicales”, refirió.

“No, ahora los sindicatos nuevos son independientes, autónomos, auténticos, democráticos y sobre todo, la tarea fundamental de ellos, es representar auténticamente los derechos de los trabajadores”.

¿Están muy enquistados los vicios en las empresas?

-Efectivamente. Y también que el gran problema también son los despachos de abogados patronales, que están acostumbrados a que los sindicatos hagan lo que ellos quieren. Incluso hay abogados, representantes de la CTM y de la CROC, que cada año ya sabían lo que iban a hacer con los trabajadores.

Va a costar mucho el quitar todos los vicios, las telarañas de los despachos de abogados, afirmó.

Los de la empresa se creen mucho. Dicen que tienen códigos de ética y moral dentro de sus catálogos. Y no hay nada. Sí los tuvieran ya habrían firmado el CCT con sus trabajadores. No tienen ética ni moral.

Tecnología Modificada, subsidiaria de Caterpillar es una empresa transnacional con presencia en todo el mundo. Las demandas de los trabajadores son como quitarle un pelo a un gato, dijo metafóricamente.

Y respecto esa actitud, remató: “Cuando la empresa acepte las demandas de los trabajadores del SNITIS, entonces tendrán que hacerlo con todos los empleados o por lo menos los de México, por prestaciones como las que pedimos, porque las otras plantas las representa la CTM”.