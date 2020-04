Pie de Nota | La Pregunta Imposible

¿Cuántas vidas valen la economía de un país? Esta es la pregunta de suma cero que los gobiernos de todo el mundo se van a tener que hacer ante la pandemia del Covid-19, de la cual nadie conoce para cuándo termina, pero todos están enterados de la catástrofe que significa para los bolsillos, desde Hubei hasta Ecatepec.

Seamos honestos con nosotros mismos, como sistema económico hemos sido derrotados por el Covid-19. El crecimiento de nuestras economías depende casi en su totalidad del intercambio de bienes y servicios que requieren presencia física. No hay economía que aguante el encierro indefinido.

Los esfuerzos por llevar a domicilio los platillos de restaurantes, las compras solidarias a pequeños comercios y las reservaciones anticipadas en hoteles son eso, esfuerzos por sobrevivir, no para crecer.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Bastaron tres semanas de confinamiento a medias para que en México se perdieran 346 mil empleos, borrando de tajo todos los generados durante 2019.

No alcanza la cabeza para calcular el tamaño de la bronca que se nos viene encima en el aspecto económico. Es de tal magnitud que la conversación nacional sobre salud pública ha tomado un segundo rol.

La narrativa de la necesidad de terminar el confinamiento de las personas va cobrando fuerza y se multiplican quienes piensan que mata más la crisis económica, por lo que hay que salir a la calle a trabajar y consumir.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

En EU ya le pusieron hashtag: Flatten the Curve, Not the Economy.

Tales son las presiones que está ejerciendo una economía que agoniza que la OMS ya tuvo que salir a decir que un levantamiento prematuro de las medidas sanitarias de confinamiento podría resultar en un repunte del Covid-19.

El encontronazo de estas ideas fundamentalmente económicas contra las de la necesidad de un encierro indefinido como parte de un esfuerzo civil para evitar más muertes es un choque de clases también.

Foto: Federico Xolocotzi | El Sol de México

Un buen ejemplo de esto fue el linchamiento que Ricardo Salinas Pliego se llevó hace unos días cuando enarboló esas ideas. Con razón, cala en el sentir popular que venga un magnate a decirnos que hay que reactivar la economía aunque cueste vidas.

Pero lo cierto es que la mitificación de "el empresario" como aquella persona adinerada que privatiza las ganancias y reparte las pérdidas está afectando esta conversación. Los empresarios pequeños que viven al día y que padecen las crisis igual que sus empleados son los más en México. Ellos también quieren que se levante el encierro colectivo.

México va atrasado más de un mes en comparación con otros países que ni siquiera empiezan a ver la luz al final del túnel. A 12 semanas de estar batallando contra la pandemia Japón no ha logrado achatar la famosa curva de contagios, conocido por su conciencia en torno a la higiene y de responsabilidad social. En México llevamos apenas siete semanas.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

¿Qué nos espera entonces?

El confinamiento es una quimera para esos mexicanos viviendo al día y necesitan salir a trabajar, así como también los que por ignorancia o franca irresponsabilidad siguen saliendo a la calle para ver a familiares, hacer compras no vitales o cotorrear un rato.

Del otro lado el gobierno mexicano ya dijo que no va a rescatar empresas grandes, y para las pequeñas ahí hay mil millones de dólares en ayudas, esto, cuando Japón piensa desembolsar casi un billón.

Entonces, si no se va a rescatar la vida empresarial y las personas por necesidad o necedad no pueden quedarse encerradas, resulta prudente preguntarse ¿qué está generando más sufrimiento, la enfermedad o la crisis?, ¿cuántas muertes por Covid-19 nos podemos permitir para no matar a la economía?

