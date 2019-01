Por bloqueos, nuestra inversión es improductiva: Kansas City Southern

José Zozaya Delano, presidente de Kansas City Southern de México, aseguró que sus inversiones realizadas en México están siendo improductivas por el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se requiere de una acción del gobierno de Michoacán y federal.

“Una inversión tan fuerte, que no está siendo productiva, te afecta obviamente, eso es algo que nos preocupa y esperemos que esto se resuelva y seguir lo que sabemos hacer para generar el retorno de la inversión”, dijo a El Sol de México.

El expresidente de la American Chamber/ México descartó que el bloqueo de la CNTE dañe la ejecución de los acuerdos comerciales donde está la economía mexicana, pero se requiere una solución para que haya una mayor atracción de inversión nacional y extranjera.

“Lo que siempre solicito es que se manifiesten a donde no afecten a terceros, porque esto no nada más la competitividad de México, a las empresas involucradas y a los trabajadores”, declaró el empresario, quien calcula un quebranto de toda de la industria de unos mil millones de pesos al día.

“Si no hay movimiento en el caso de trenes no hay sueldo y si no hay carga y descarga no hay trabajo”, expresó el directivo de la compañía, quien explicó que sus clientes todos los días les están exigiendo su materia prima para transformarla en producto terminado.

NAVIERAS TAMBIÉN SUFREN

La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) manifestó que el capricho de bloquear las vías de Kansas City Southern y Ferromex, en Michoacán, provocó que se dejen de exportar 10 mil 800 contenedores de materias primas, productos farmacéuticos, refacciones automótrices, equipos médicos y alimentos.

“Al no haber buques de importación o buques de entrada, no pueden sacar la exportaciones”, afirma Norma Becerra Pocoroba, vicepresidenta de la AMANAC.

Diariamente salen en tren unos 720 contenedores del Valle de México para ser exportados a Asia y Estados Unidos, pero con el bloqueo de los afiliados de la CNTE toda la mercancía se quedó en las plantas, agregó la empresaria.

Desde el 14 de enero de 2019, la segunda portuaria (Lázaro Cárdenas) y el tercer puerto (Manzanillo) donde se mueve carga en el país tienen bloqueada su conectividad con Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí.