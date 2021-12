Por cancelaciones masivas ante Ómicron, caen acciones del sector aéreo

Las acciones de aerolíneas estadounidenses cayeron este lunes derivado del aumento de casos Ómicron y los problemas relacionados con el clima. Lo anterior ha provocado más de mil cancelaciones acumuladas de viajes, de acuerdo con el sitio web, Fight Aware.

Para este lunes se reportó un total de 800 vuelos cancelados con dirección o salida de Estados Unidos, de acuerdo al portal especializado en seguimiento aéreo.

Tal registro se suma a las más de 3 mil cancelaciones de vuelos que se produjeron el pasado fin de semana durante las fiestas de Navidad; día que suele ser uno de los más transitados de los estadounidenses.

En cuanto a las acciones, America Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc y Southwest Airlines Co, bajaron entre un 2% y un 3% en las primeras operaciones.

A lo largo de 2021 las acciones de aerolíneas han subido por la esperanza de un auge de los viajes a medida que los viajeros comienzan a visitar a sus amigos y familiares después de lidiar con las restricciones relacionadas con la pandemia del año pasado.

No obstante la escasez de personal en las aerolíneas, las interrupciones relacionadas con el clima y ahora la variante Ómicron, han interrumpido vuelos con singular frecuencia para finales de año.

La plataforma Southwest señaló que se habían cancelado de 50 a 3 mil 600 vuelos programados el lunes ante los problemas relacionados por el clima y las variantes Delta y Ómicron, de Covid-19.

Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises Ltd y Carnival Corp bajaban entre un 1.3% y un 2.4%.

Se informó además que un total de tres cruceros se vieron obligados a regresar a puerto durante el pasado fin de semana debido a que se detectaron algunos casos de Covid-19 a bordo.

Booking Holdings Inc, Airbnb Inc, Expedia Group Inc y Tripadvisor Inc cedían entre un 0.6% y un 1.8%.

Mientras que los operadores hoteleros Marriott International Inc, Hilton Worldwide Holdings Inc t Hyatt Hotels Corp perdían entre un 1% y un 2%.