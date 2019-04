Presume Guerrero inversiones en Acapulco

A unos días de que inicie la edición 44 del Tianguis Turístico en Acapulco, el primero en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Guerrero asegura que las inversiones en la zona turística se mantienen en marcha, y que aunque ya avanzaron cinco lugares en materia de seguridad es un trabajo que no dejan de lado.

En entrevista con El Sol de México, el secretario de Turismo guerrerense, Ernesto Rodríguez Escalona, señaló que el puerto tiene mayor conectividad, pues lograron incrementar los vuelos y cruceros.

Con más de mil 100 compradores que participarán en el evento, la presencia de los 32 estados y 43 países invitados, la promoción turística y la seguridad son los temas que el funcionario estatal subraya como los principales a atender para el sector en el corto y mediano plazos.

¿Cómo está el turismo en Guerrero y qué representa esta edición del Tianguis?

El turismo en el estado va bien. Tenemos 13.5 millones de turistas al año, lo que representa 50 mil millones de pesos en derrama, y se generan 200 mil empleos directos.

Además, en tres años logramos pasar de ocho cruceros a 90, tenemos 27 nuevos vuelos con rutas que no existían hacia Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo. También hemos organizado 700 eventos deportivos y culturales, y más de 540 congresos en tres años.

El Tianguis Turístico es el evento más importante de turismo en el país, pero es un evento de una semana. Tenemos 640 eventos al año como el Abierto Mexicano, que nos promueve en 170 países, la Convención Bancaria y los triatlones.

Y en el tema de seguridad, ¿cómo ha avanzado el estado?

La seguridad es un problema del país, muy serio y delicado, donde Guerrero no está exento, pero ya no estamos en el primer lugar en delincuencia, hemos avanzado cinco escaños en tres años.

En el caso de Guerrero, la percepción ha ido cambiando a una más positiva, vemos que el turismo sigue confiando. En Semana Santa esperamos más de 1.2 millones de turistas en nuestros destinos.

¿Guerrero es seguro?

La seguridad es la lucha de todos los días, no es un tema que se termine mañana, la lucha contra la inseguridad es permanente y en Guerrero se está enfrentando con una gran decisión.

En la parte turística no hemos sentido un impacto por la seguridad. No es un problema que estemos ocultando, no lo negamos, el problema de seguridad es el más importante del país y, por ende, de Guerrero que no estamos exentos del tema.

¿Hay confianza en el estado por parte de inversionistas?

Actualmente tenemos una inversión privada comprometida de más de tres mil millones de dólares. AM Resorts invertirá 35 millones, HS Hotsson anunció otros 11 millones y Mundo Imperial más de mil millones, ¿quién va a anunciar este tipo de inversiones si no hay confianza?

¿Cómo están los otros destinos del llamado “Triángulo Dorado”?

De manera extraordinaria. Ixtapa Zihuatanejo ha crecido con nueve vuelos desde Canadá y siete de Estados Unidos. Taxco ha tenido ocupaciones de cien por ciento en fines de semana y puentes, y Acapulco, ocupaciones extraordinarias de hasta 95 por ciento en fines de semana.