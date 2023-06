Productores demandan intervención de AMLO para mitigar crisis en el campo

Productores de trigo, maíz y sorgo de 22 estados, que se integraron en el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda la crisis por la caída en los precios internacionales de los granos que se cruzan con incrementos exponenciales en los costos de producción.

Con un plantón frente a la puerta central de Palacio Nacional demandaron al Ejecutivo federal que disponga de los recursos federales requeridos para compensar este desbalance, salvar la contingencia y evitar la onda de choque sobre todos los procesos productivos y comerciales sí no interviene.

Solicitaron que el gobierno federal complemente los montos que permitan pagar siete mil pesos por la tonelada de maíz; ocho mil pesos por la tonelada de trigo y seis mil 500 pesos por la tonelada de sorgo.

En conferencia de prensa dijeron que apremia el establecimiento de una mesa de diálogo directo con el mandatario, porque las mediaciones con los titulares de Agricultura, Gobernación y Economía “resultaron infructuosas”.

“No hay mañana para las regiones graneleras de México. No hay lugar para una negativa de parte de su gobierno a los apoyos que solicitamos. Usted tiene la facultad y obligación constitucional de atender la emergencia, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su Artículo 133 y de evitarle esta grave herida al campo mexicano”, afirmó Alberto Vizcarra en el pronunciamiento oficial del Frente Nacional.

“Los surcos no tienen color de ningún partido. No nos mangonea ningún político. Como agricultores tenemos la responsabilidad de producir trigo, maíz y sorgo. Y aquí estamos todos: el sector social, ejidatarios, productores de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California”, afirmó también Eraclio Rodríguez.

También los hortelanos sufren con los precios, como denunció Sergio Hurtado, productor de Zacatecas, quien dijo que la cebolla se vende a 20 pesos el kilogramo en las tiendas de autoservicio “y nos la pagan a 70 centavos. El tomatillo lo expenden a 49.90 pesos el kilogramo en Walmart y nos lo pagan a 3 pesos”.

En conferencia de prensa los productores solicitaron el establecimiento de una mesa de diálogo directo con el mandatario. | Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

“Exigimos que el presidente López Obrador ponga atención a los productores de alimentos. Exigimos respuesta inmediata. Ya no tenemos alternativas, porque los costos de los insumos para la producción están al alza y hasta la CFE nos parte la madre junto con la importación de alimentos”.

Por su parte, Guillermo Aguilar Flores, productor de sorgo de Tamaulipas, dijo que esta es una crisis sin precedentes “con bodegas y graneros hasta el tope con las cosechas del ciclo otoño-invierno, sin precio y sin destino. Y hace apenas 10 días se cerraron las importaciones de granos de Sudáfrica, Brasil y Argentina”.

“Tenemos que pagar créditos, deudas, salarios y nuestra producción no tiene precio. En el campo estamos al borde del precipicio”, dijo el productor tamaulipeco.

Álvaro R. Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (AOASS), recordó que ya son 3 meses de negociaciones, de buscar solución a “esta tormenta perfecta: altos costos de producción y bajo precio de los granos y con un peso, la moneda fortalecido y no hemos llegado a nada”.

“Sí nos atienden, pero no hay respuesta favorable a esta situación crítica. Nos hemos reunido con el secretario Villalobos de Agricultura, pero hasta el momento no funciona”.

Del mismo modo, Eraclio Rodríguez, agricultor de Chihuahua, dijo: ”Cinco gobernadores de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas, públicamente nos han dicho que están con nuestros problemas.

"En Gobernación hemos tenido varias reuniones. Igual en Agricultura y nada de resuelven. “Los precios de garantía son para unos cuantos, no para todos”.

Horacio Gómez Terrazas, productor del Valle de Mexicali advirtió que “si el gobierno federal no entra a solucionar esta situación, nos hundimos. Estamos al borde del precipicio. No hay un mañana. Tenemos nuestros bienes en garantía y con qué vamos a pagar, sí no hay precios para nuestras cosechas”.

Luis Antonio Cruz Carrillo, del Valle del Yaqui, dijo que los productores no piden nada que no esté en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. “No pedimos limosnas. Tenemos la responsabilidad de decirle que no vamos a aceptar una negativa”.

Advirtió que escalarán en las acciones de resistencia civil pacífica para que todos los mexicanos cobren conciencia de que también son afectados por la situación extrema que viven como productores.

“Segalmex, Gobernación, Agricultura no resuelven nada y por eso estamos aquí, frente a Palacio Nacional para requerir al Presidente de la República. Y sí no nos atiende, que se atenga a las consecuencias por sus decisiones radicales”, dijo Arnoldo Verdugo, de Navolato.

Para Víctor Vega Trejo, de Tlaxcala, “el presidente López Obrador no vino a solucionar los problemas del país, solo piensa en ganar las elecciones. El campo no es su preocupación, el campo está olvidado. Debe atender al sector primario. No podemos esperar solo limosnas”.

Por su parte, una comisión de productores se encaminó hacia la calle de Moneda en el Centro Histórico para entregar la solicitud de audiencia con el Jefe del Ejecutivo. Después de parlamentar con un grupo de granaderos, que se apostó ante las barricadas de acceso a Palacio Nacional, un grupo de representantes se encaminó a entregar el documento.