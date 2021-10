Estas son las sopas instantáneas que retiró la Profeco del mercado por irregularidades

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que inmovilizó más de 129 mil 937 sopas instantáneas de diversas marcas comerciales, luego de encontrar irregularidades en su etiquetado frontal.

El operativo se dio el viernes 1 de octubre en distintas tiendas de autoservicio y establecimientos comerciales en atención a 68 denuncias en 38 oficinas de la Profeco, así como después de un estudio de calidad elaborado por su laboratorio.

➡️ ¿Adicto a las sopas instantáneas? Lo que provocan en tu cuerpo y no lo sabías

De acuerdo con este análisis a 33 productos, algunas marcas incumplen requisitos de la norma de etiquetado, son engañosas en su etiqueta o no declaran la información nutrimental en el producto preparado.

“Los productos analizados incluyeron aquellos en vasito, tazón o sobre, con queso, tomate, carnes, fideos y las sopas tipo ramen o fideos orientales en sus diferentes variedades y sabores”, informó la Profeco en un comunicado.

El total de sopas inmovilizadas en el mercado nacional corresponden a 12 productos en específico, aunque algunos se repiten porque tienen “más de un tipo de incumplimiento”.

Entre las marcas sancionadas se encuentran: Knorr, Myojo, Selecto Brand, J-Basket, Chikara, Udon, Buldak Cheese, Ottogy Ramyon, Kraft, Nongshim, Sapporo y Maruchan. En todos los casos se identificaron incumplimientos a los requisitos de la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Se encontraron irregularidades como no reportar azúcares añadidos, no exhibir la energía calórica como lo exige esta norma, no presentan instrucciones en español, engañan en sus etiquetas al mencionar productos que no están contenidos en el empaque o no declaran la información nutrimental en el producto preparado.

“Aunque en el operativo realizado el viernes no se localizó el producto Maruchan Ramen, que tiene cantidades mínimas de verdura, el producto incurre en publicidad engañosa, por lo que sería inmovilizado en operativos próximos”, añadió la Profeco.

El estudio elaborado por la Profeco, a cargo de Ricardo Sheffield, también señala que todos los productos cumplen con el contenido neto, que su mayor componente es agua, la cual se encuentra entre el 59 y 92% del envase, y determinó que deben contener un sello de “exceso de sodio” ya que contienen entre 181 y 398 miligramos de sodio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El laboratorio de la Profeco también recordó que hay sopas instantáneas en recipientes de unicel, como las pastas marca Nissin Cup Noodles y la Maruchan Instant Lunch, por lo que advirtió que calentar estos alimentos en el microondas, liberan compuestos que se combinan con los alimentos y son nocivos para la salud, por lo que sugirió seguir las instrucciones de preparación.