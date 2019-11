Lo que debes saber sobre el Black Friday y cómo aplica en México

Luego del Buen Fin en México, donde se tuvo ofertas sobre todo en aparatos eléctricos, muebles, ropa y demás, llega este fin de semana el Black Friday, que se celebra un día después del tradicional Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

via GIPHY

También conocido como Viernes Negro, es una campaña de ventas que es toda una tradición en la nación vecina y la cual ya alcanzó a México, por lo para muchos mexicanos cruzan la frontera para hacer sus compras.

En esta ocasión, el Black Friday será este viernes 29 de noviembre, donde tiendas rematarán productos de todo tipo: electrónicos, muebles, ropa, juguetes, calzado, etcétera.

Overwhelmed by the huge amount of #blackfriday ad drops?



We've done the hard work for you -- here's THE ultimate roundup of deals: https://t.co/CusnbxBROd pic.twitter.com/o33T8zNfNC — Black Friday (@blackfridayinfo) November 26, 2019

¿Por qué se realiza el Black Friday?

De acuerdo con ABC, el término comenzó a usarse para referirse al colapso en las carreteras de Filadelfia en 1966, una jornada después del Día de Acción de Gracias.

Hasta 1975, el término Black Friday no pasó a hacer referencia a los descuentos comerciales. Lo cierto es que las grandes plataformas comenzaron a darse cuenta de que una vez pasaba Acción de Gracias, la gente se animaba a realizar las compras navideñas. Es por esto que comenzaron a implementar las rebajas.

Otros medios de comunicación señalan que el Black Friday inició en 1952 para inaugurar la temporada de compras navideñas en Estados Unidos.

https://t.co/azowZ6YA5q pic.twitter.com/YzJo79hXwc — Carlos Sevillano (@AcE_I_Sev_I) November 27, 2019

¿Sólo en EU se realiza el Black Friday?

Actualmente muchos países han adoptado esta tradición, como España, Inglaterra, Argentina, Canadá, Australia, Colombia, sólo por mencionar algunos.

#ComprasOnline

Llega el Black Friday 2019 a la Argentinahttps://t.co/vrVrLwQwhx — El Comodorense (@ElComodorense) November 27, 2019

México no es la excepción. A pesar de que ya implementaron el Buen Fin, hay tiendas como Walmart, eBay, Mercado Libre, Liverpool, Sears, Amazon, entre otras, que se sumarán a la venta de rebajas a partir de la medianoche del viernes.

Ante esto se espera que haya diversas rebajas y ofertas en productos como smartphones, videojuegos, pantallas de televisión, entre otros artículos que serán ofertados en las tiendas y sus páginas de internet.

Después del Black Friday, ¿qué sigue?

Tras el Viernes Negro continúan las ventas en negocios con el evento denominado Cyber Monday, donde se da oportunidad a las ventas a través del mercado digital.

El Cyber Monday se realizará el 2 de diciembre, con el fin de que lo que no se logró vender en el Black Friday, se oferta en el espacio virtual con descuentos para atraer más compradores.

De acuerdo a Shop.org, ellos fueron los que idearon este programa con el fin de potenciar la "cibercompra".