¿Qué pasa si pierdes tu vuelo en el AIFA? Las 'letras chiquitas' de la nueva sede del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es uno de los proyectos más importantes de la actual administración, la cual ha dejado ver su postura de traspasar la mayoría de las rutas aéreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al nuevo aeropuerto.

Sin embargo, el registro en promedio diario de pasajeros del AIFA fue de mil 166 viajeros, lo que representa una caída del 6.4 por ciento con respecto a lo registrado en marzo, esto de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Muchos de los usuarios han utilizado sus redes sociales para enlistar los principales problemas del nuevo aeropuerto, los cuales son las pocas rutas de llegada en vehículos, así como en transporte público, además de la atención al cliente de las aerolíneas por la poca presencia de trabajadores.

Aún así, las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris anunciaron que comenzarán a operar nuevos destinos e incrementar la frecuencia de las rutas ya establecidas, como parte de un acuerdo con el gobierno federal y con el fin de poder resolver los problemas de tráfico aéreo en el AICM. Con las nuevas rutas, el AIFA ofrecerá para septiembre 27 nuevos destinos.

Aún así, esto no resolverá los problemas de conexión que presenta actualmente el AIFA, y en caso de que una persona pierda el vuelo por alguna causa de la aerolínea o por el difícil acceso, este no podrá abordar otro vuelo por las frecuencias en las rutas en el aeropuerto de Santa Lucía.

En el caso de que la culpa la tenga la aerolínea, la Profeco señala que las aerolíneas están obligadas a proporcionar a todos sus pasajeros un servicio eficiente y de calidad, por lo que deberán cumplir con las políticas de compensación.

Si bien, cada aerolínea tiene distintas políticas para compensar e indemnizar un retraso o demora, la mayoría sigue lo que estipula la Profeco.

¿Qué pasa si mi vuelo se retrasa?

De acuerdo con la Profeco, la aerolínea tiene la obligación de informar con al menos 24 horas de anticipación el retraso en el vuelo, de manera rápida y expedita, en caso de que se produzcan cambios en el itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado.

En caso de que la aerolínea retrase o cancele tu vuelo, estás en tu derecho de pedir una compensación, ya sean en alimentos, bebidas o descuentos. En el caso de la compensación, está dependerá de qué tan largo haya sido este retraso, además de si es o no, responsabilidad de la aerolínea.

En caso de que la demora sea mayor a una hora, pero menor a cuatro horas y sea responsabilidad de la línea aérea, se te debe compensar con descuentos para vuelos hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

Si el retraso es mayor a dos horas, pero todavía menor a cuatro, entonces el descuento deberá ser mayor al 7.5% del precio del boleto.

¿Qué pasa si hay retraso mayor a cuatro horas o se cancela?

Por otro lado, si tu vuelo sufre de un retrasó por más de cuatro horas o finalmente se canceló, las aerolíneas deberán ofrecerte estas opciones para compensarte.

Tendrán que darte un reintegro del precio del boleto o de la parte del viaje que no se realizó, además de una indemnización que no debe ser menor al 25% del precio del boleto o del tramo que no se realizó.

La línea aérea deberá ofrecerte transporte sustituto en el primer vuelo disponible; así como alimentos, y en caso de ser necesario, alojamiento y transporte terrestre hacia el aeropuerto.

De igual forma, deberán ofrecerte transporte aéreo para una próxima fecha al mismo destino e indemnizarte con una cantidad no menor al 25% del precio del boleto o de la parte que no se realizó del viaje.

¿En cuánto tiempo realizan las compensaciones?

Las compensaciones o indemnizaciones deberán pagarse en un máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, mientras que los alimentos, bebidas y hospedajes tendrán que cubrirse en el momento de la demora.

Recuerda también que en retrasos, demoras y cancelaciones, tú como pasajero en espera, deberás tener acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos para poder comunicarte si así lo requieres.